И готовить, и есть - одно наслаждение: "Сытный" салат точно всех накормит

Рецепт, за который талия поблагодарит

Самые разнообразные салаты популярны у нас круглый год. Однако летом особенно хочется чего-то легкого и витаминного, но в то же время сытного.

Поэтому вместе с "Попоїсти" делимся рецептом "Сытного" салата. Название его говорит само за себя — стоит приготовить этот салат, и близкие наедятся только им.

Как приготовить "Сытный" салат

Ингредиенты:

куриное филе — 400 г;

пекинская капуста — 200 г;

огурец — 1 шт.;

перец красный сладкий — 2 шт.;

йогурт натуральный — 200 г;

масло оливковое — 2 ст. л.;

помидор — 4 шт.;

куриное яйцо — 2 шт.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Куриное филе нарезаем на кусочки массой около 100 г, слегка отбиваем молотком. Солим, перчим и обжариваем на сковороде-гриль со 1 ст. л. оливкового масла до готовности. Даем остыть и нарезаем длинными полосками. Пекинскую капусту рвем на кусочки. Огурец и сладкий перец нарезам соломкой. Подготовленные ингредиенты отправляем в салатник, добавляем соль, перец по вкусу. Для приготовления заправки смешиваем натуральный йогурт, 1 ст. л. оливкового масла, соль и перец, все тщательно перемешиваем и отправляем в салатник. Туда же выкладываем нарезанные отварные яйца и дольки помидоров. Солим, перчим по вкусу.

Побалуйте близких также салатом "Сытый животик". У вас получится сытное и вкусное блюдо.