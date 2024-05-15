И готовить, и есть - одно наслаждение: "Сытный" салат точно всех накормит
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Рецепт, за который талия поблагодарит
Самые разнообразные салаты популярны у нас круглый год. Однако летом особенно хочется чего-то легкого и витаминного, но в то же время сытного.
Поэтому вместе с "Попоїсти" делимся рецептом "Сытного" салата. Название его говорит само за себя — стоит приготовить этот салат, и близкие наедятся только им.
Как приготовить "Сытный" салат
Ингредиенты:
- куриное филе — 400 г;
- пекинская капуста — 200 г;
- огурец — 1 шт.;
- перец красный сладкий — 2 шт.;
- йогурт натуральный — 200 г;
- масло оливковое — 2 ст. л.;
- помидор — 4 шт.;
- куриное яйцо — 2 шт.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Куриное филе нарезаем на кусочки массой около 100 г, слегка отбиваем молотком. Солим, перчим и обжариваем на сковороде-гриль со 1 ст. л. оливкового масла до готовности. Даем остыть и нарезаем длинными полосками.
- Пекинскую капусту рвем на кусочки. Огурец и сладкий перец нарезам соломкой.
- Подготовленные ингредиенты отправляем в салатник, добавляем соль, перец по вкусу.
- Для приготовления заправки смешиваем натуральный йогурт, 1 ст. л. оливкового масла, соль и перец, все тщательно перемешиваем и отправляем в салатник.
- Туда же выкладываем нарезанные отварные яйца и дольки помидоров. Солим, перчим по вкусу.
Побалуйте близких также салатом "Сытый животик". У вас получится сытное и вкусное блюдо.