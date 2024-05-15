Завтрак без глютена, муки и сахара: всего 20 минут - и оладьи на столе
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Раз-два — и вкуснятина на столе
Хочется накормить близких здоровым и вкусным завтраком? Предлагаем рецепт воздушных, полезных оладий без глютена, молочных продуктов, муки и сахара. Они понравятся абсолютно всем.
Такие оладьи по рецепту Shuba получатся воздушными и натурально сладкими благодаря спелым бананам. Кстати, их можно подавать не только на завтрак, но и в качестве перекуса — близкие только порадуются.
Как приготовить оладьи из овсянки и банана
Ингредиенты на 3 порции:
- бананы — 2 шт.;
- яйца куриные — 2 шт.;
- миндальное молоко — 100 мл;
- ванильный экстракт — 4 мл;
- хлопья овсяные — 150 г;
- разрыхлитель — 6 г;
- корица молотая — 3 г;
- соль — 2 г;
- оливковое масло — по вкусу.
Способ приготовления:
- Бананы моем, чистим и ломаем на кусочки. Вместе с остальными ингредиентами отправляем в блендер и смешиваем на высокой скорости до однородного состояния от 30 секунд до 1 минуты. Оставьте тесто в блендере, пока нагревается сковорода.
- На среднем огне разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем небольшое количество теста, формируя оладьи и обжариваем с обеих сторон до золотистого цвета. Всего должно получиться 9 оладий.
Подаем овсяные оладьи с кленовым сиропом, домашней сметаной или медом. Их можно дополнить кусочками банана или измельченными орехами.