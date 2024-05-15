Завтрак без глютена, муки и сахара: всего 20 минут - и оладьи на столе

Раз-два — и вкуснятина на столе

Хочется накормить близких здоровым и вкусным завтраком? Предлагаем рецепт воздушных, полезных оладий без глютена, молочных продуктов, муки и сахара. Они понравятся абсолютно всем.

Такие оладьи по рецепту Shuba получатся воздушными и натурально сладкими благодаря спелым бананам. Кстати, их можно подавать не только на завтрак, но и в качестве перекуса — близкие только порадуются.

Как приготовить оладьи из овсянки и банана

Ингредиенты на 3 порции:

бананы — 2 шт.;

яйца куриные — 2 шт.;

миндальное молоко — 100 мл;

ванильный экстракт — 4 мл;

хлопья овсяные — 150 г;

разрыхлитель — 6 г;

корица молотая — 3 г;

соль — 2 г;

оливковое масло — по вкусу.

Способ приготовления:

Бананы моем, чистим и ломаем на кусочки. Вместе с остальными ингредиентами отправляем в блендер и смешиваем на высокой скорости до однородного состояния от 30 секунд до 1 минуты. Оставьте тесто в блендере, пока нагревается сковорода. На среднем огне разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем небольшое количество теста, формируя оладьи и обжариваем с обеих сторон до золотистого цвета. Всего должно получиться 9 оладий.

Подаем овсяные оладьи с кленовым сиропом, домашней сметаной или медом. Их можно дополнить кусочками банана или измельченными орехами.