Помогут копеечные средства: что делать, если закончилось моющее

Даже в магазин бежать не придется

Мы моем посуду ежедневно, иногда даже по нескольку раз. Поэтому без моющего средства нам никак не обойтись.

Иногда бывают ситуации, когда средство заканчивается в самый неподходящий момент. Однако его можно легко и просто заменить, и вместе с OBOZ.UA поделимся несколькими хитростями.

Чем заменить моющее средство

В качестве отличной альтернативы средствам для мытья посуды можно использовать пищевую соду. Паста из этого продукта удаляет даже стойкие остатки пищи.

Необходимо просто приготовить пасту из небольшого количества соды и воды. Ее следует нанести на посуду перед мытьем — и проблема решена.

С проблемой также отлично справляется мыло для рук. Это доступная и эффективная альтернатива средству для мытья посуды.

Нужно просто намочить губку или ткань, нанести немного мыла и помыть посуду. Этот метод спасает в ситуациях, когда средства для мытья посуды не доступны или закончились.

Средство для мытья посуды также отлично заменяет еще одно средство — лимонный сок. Необходимо просто выжать свежий лимонный сок на губку для посуды и помыть посуду. Лимонный сок эффективно расщепляет жир, к тому же посуда будет пахнуть свежестью и запахом лимона.

Ранее мы рассказывали, почему нельзя мыть посуду в гостях. Оказывается, можно накликать беду.