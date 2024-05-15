Акция в магазине - идеальный повод приготовить эту закуску: рецепт, после которого оближут тарелки (фото)

Отличный способ порадовать близких

Необычный овощной суп и пикантная закуска к шашлыку — как вы думаете, что объединяет эти два блюда? Конечно же, любимые помидоры в их составе.

Сколько бы мы не готовили блюд из томатов, эти овощи нас способны удивить. Например, если нафаршировать их грибами по рецепту книги "Украинские народные блюда", то они влюбят вас в себя буквально с первого кусочка. Простую и вкусную закуску вы легко приготовите, быстро и с удовольствием съедите.

Как приготовить фаршированные помидоры

Ингредиенты:

помидоры — 1 кг;

свежие грибы — 500 г;

сливочное масло — 50 г;

соль — по вкусу.

Для сметанного соуса:

сметана — 200 г;

чеснок, укроп — по вкусу.

Способ приготовления:

Помидоры тщательно моем. Каждый немного срезаем сверху и удаляем сердцевину. Для приготовления начинки грибы тщательно моем и мелко нарезаем. Обжариваем их до готовности на разогретой сковороде, заливаем подготовленным сметанным соусом и еще раз подогреваем. Подготовленной грибной начинкой заполняем помидоры. Выкладываем их на форму, сбрызгиваем растопленным сливочным маслом и отправляем в духовку до готовности.

Фото: Телеграф

Помидоры можно нафаршировать куриным фаршем. Попробуйте — возможно, такой вариант вам тоже понравится.