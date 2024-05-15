Акция в магазине - идеальный повод приготовить эту закуску: рецепт, после которого оближут тарелки (фото)
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Отличный способ порадовать близких
Необычный овощной суп и пикантная закуска к шашлыку — как вы думаете, что объединяет эти два блюда? Конечно же, любимые помидоры в их составе.
Сколько бы мы не готовили блюд из томатов, эти овощи нас способны удивить. Например, если нафаршировать их грибами по рецепту книги "Украинские народные блюда", то они влюбят вас в себя буквально с первого кусочка. Простую и вкусную закуску вы легко приготовите, быстро и с удовольствием съедите.
Как приготовить фаршированные помидоры
Ингредиенты:
- помидоры — 1 кг;
- свежие грибы — 500 г;
- сливочное масло — 50 г;
- соль — по вкусу.
Для сметанного соуса:
- сметана — 200 г;
- чеснок, укроп — по вкусу.
Способ приготовления:
- Помидоры тщательно моем. Каждый немного срезаем сверху и удаляем сердцевину.
- Для приготовления начинки грибы тщательно моем и мелко нарезаем. Обжариваем их до готовности на разогретой сковороде, заливаем подготовленным сметанным соусом и еще раз подогреваем.
- Подготовленной грибной начинкой заполняем помидоры. Выкладываем их на форму, сбрызгиваем растопленным сливочным маслом и отправляем в духовку до готовности.
Помидоры можно нафаршировать куриным фаршем. Попробуйте — возможно, такой вариант вам тоже понравится.