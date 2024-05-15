Таропрогноз на 16 мая 2024: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В четверг, 16 мая 2024 года, некоторые будут склонны к импульсивным поступкам и конфликтам, в то время как другие наоборот смогут продвинуться на пути к своим целям и попробовать что-то новое.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на шестнадцатый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Иерофант, Четверка пентаклей, перевернутая Королева жезлов

Перевернутый Иерофант

В этом положении карта говорит, что для Вас пришло время попробовать что-то новое, — решить проблему нестандартным путем, пойти гулять другой дорогой, сменить образ и т.п., это обязательно пойдет Вам на пользу.

Четверка пентаклей

Вы сможете заметно продвинуться на пути к материальному благополучию и стабильности, если будете тщательно продумывать каждый шаг. Однако будьте осторожны, чтобы не зациклиться на материальном.

Перевернутая Королева жезлов

Вы можете быть склонны к импульсивным непродуманным поступкам и конфликтам, а в отношениях могут проявиться ревность и тщеславие. Поберегите своих близких, чтобы не поссориться на ровном месте.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца недели по картам Таро.