Этим рецептом вы не захотите делиться: легкий способ приготовить сытную закуску

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Как правило, мы привыкли готовить из крабовых палочек только классический салат. Однако с ними можно приготовить потрясающую закуску.

Стоит смешать крабовые с яйцами, плавленным сыром и завернуть в лаваш — и у вас получится фантастическая закуска. Она будет уместна и к праздничному столу, и для сытного перекуса. Попробуйте — и вы не оторветесь. Рецептом делится "Главред".

Как приготовить рулет из лаваша с крабовыми палочками

Ингредиенты:

лаваш – 1 лист;

майонез — по вкусу;

плавленые сырки — 2 шт.;

куриные яйца – 2 шт.;

крабовые палочки – 300 г;

листья салата.

Способ приготовления:

Куриные яйца отвариваем круто, даем остыть, чистим и натираем на терке. Также натираем и плавленые сырки. Крабовые палочки размораживаем, чистим и мелко нарезаем. Лист лаваша щедро смазываем майонезом, чтобы — так рулет не получится сухим и будет легко резаться. Лаваш посыпаем подготовленными сырками и натертыми варенными вкрутую яйцами, сверху выкладываем измельченные крабовые палочки, на них — листья салата. Все плотно сворачиваем в рулет, заматываем в пищевую пленку и оставляем на 30 минут в холодильнике — лаваш должен пропитаться.

Через указанное время достаем рулет, нарезаем на порционными кусочками и украшаем листьями салата или же любой зеленью. Подаем с любимым напитком.