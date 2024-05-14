Этим рецептом вы не захотите делиться: легкий способ приготовить сытную закуску
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Приготовите за считанные минуты, съедите за секунды
Как правило, мы привыкли готовить из крабовых палочек только классический салат. Однако с ними можно приготовить потрясающую закуску.
Стоит смешать крабовые с яйцами, плавленным сыром и завернуть в лаваш — и у вас получится фантастическая закуска. Она будет уместна и к праздничному столу, и для сытного перекуса. Попробуйте — и вы не оторветесь. Рецептом делится "Главред".
Как приготовить рулет из лаваша с крабовыми палочками
Ингредиенты:
- лаваш – 1 лист;
- майонез — по вкусу;
- плавленые сырки — 2 шт.;
- куриные яйца – 2 шт.;
- крабовые палочки – 300 г;
- листья салата.
Способ приготовления:
- Куриные яйца отвариваем круто, даем остыть, чистим и натираем на терке. Также натираем и плавленые сырки.
- Крабовые палочки размораживаем, чистим и мелко нарезаем.
- Лист лаваша щедро смазываем майонезом, чтобы — так рулет не получится сухим и будет легко резаться.
- Лаваш посыпаем подготовленными сырками и натертыми варенными вкрутую яйцами, сверху выкладываем измельченные крабовые палочки, на них — листья салата.
- Все плотно сворачиваем в рулет, заматываем в пищевую пленку и оставляем на 30 минут в холодильнике — лаваш должен пропитаться.
Через указанное время достаем рулет, нарезаем на порционными кусочками и украшаем листьями салата или же любой зеленью. Подаем с любимым напитком.