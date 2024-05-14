Беляши как из школьной столовой: получатся очень сочными и золотистыми
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Такие беляши понравятся и взрослым, и детям
Привыкли готовить из фарша только нежные котлетки? Предлагаем сегодня вспомнить детство и приготовить беляши, как из школьной столовой.
Рецепт "На пенсии" вы точно захотите повторить, ведь беляши получатся невероятно вкусными, воздушными и аппетитными. Попробуйте — и убедитесь сами.
Как приготовить сочные и невероятно вкусные беляши
Ингредиенты:
- теплая вода – 200 мл;
- мука – 2,5 стакана;
- растительное масло – 3 ст. л.;
- дрожжи сухие – 1-1,5 ч. л.;
- сахар – 1 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.
Для начинки:
- фарш – 500 г;
- лук – 1 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- соль и специи – по вкусу.
Способ приготовления:
- В большую миску вливаем теплую воду. Добавляем туда дрожжи, сахар и немного муки. Все хорошо размешиваем и оставляем на 15 минут, чтобы дрожжи начали работать.
- Просеиваем муку с солью и частями вводим в подготовленную дрожжевую смесь. Туда же добавляем масло и замешиваем мягкое тесто. Накрываем тестом и оставляем на час в теплом месте.
- Для приготовления начинки смешиваем фарш с измельченным луком и чесноком. Солим, добавляем специи и перемешиваем.
- Тесто делим на 12-14 одинаковых частей. Каждую раскатываем в лепешку. В ее центр выкладываем край и защипываем края.
- Разогреваем сковороду с достаточным количеством растительного масла, выкладываем беляши и обжариваем их с двух сторон до румяной корочки.
Остался фарш? Приготовьте из него пикантный люля-кебаб — и вас за уши не оттянешь.