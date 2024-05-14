Беляши как из школьной столовой: получатся очень сочными и золотистыми

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Автор
Пышные и очень вкусные беляши
Пышные и очень вкусные беляши. Фото napensii.ua

Такие беляши понравятся и взрослым, и детям

Привыкли готовить из фарша только нежные котлетки? Предлагаем сегодня вспомнить детство и приготовить беляши, как из школьной столовой.

Рецепт "На пенсии" вы точно захотите повторить, ведь беляши получатся невероятно вкусными, воздушными и аппетитными. Попробуйте — и убедитесь сами.

Как приготовить сочные и невероятно вкусные беляши

Ингредиенты:

  • теплая вода – 200 мл;
  • мука – 2,5 стакана;
  • растительное масло – 3 ст. л.;
  • дрожжи сухие – 1-1,5 ч. л.;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.

Для начинки:

  • фарш – 500 г;
  • лук – 1 шт.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • соль и специи – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. В большую миску вливаем теплую воду. Добавляем туда дрожжи, сахар и немного муки. Все хорошо размешиваем и оставляем на 15 минут, чтобы дрожжи начали работать.
  2. Просеиваем муку с солью и частями вводим в подготовленную дрожжевую смесь. Туда же добавляем масло и замешиваем мягкое тесто. Накрываем тестом и оставляем на час в теплом месте.
  3. Для приготовления начинки смешиваем фарш с измельченным луком и чесноком. Солим, добавляем специи и перемешиваем.
  4. Тесто делим на 12-14 одинаковых частей. Каждую раскатываем в лепешку. В ее центр выкладываем край и защипываем края.
  5. Разогреваем сковороду с достаточным количеством растительного масла, выкладываем беляши и обжариваем их с двух сторон до румяной корочки.

Остался фарш? Приготовьте из него пикантный люля-кебаб — и вас за уши не оттянешь.

Теги:
#Рецепт #Готовим дома #Беляши с мясом