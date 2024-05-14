Теперь дома всегда будут тарталетки: потрясающая закуска из "ничего"
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Приготовите раз — и она будет на столе постоянно
Очень часто на наших столах можно увидеть самые разнообразные закуски. Кажется, что придумать что-то новое невозможно, однако мы вас удивим.
Вместе с "1 хвилина" мы расскажем как из того, что есть в холодильнике, можно приготовить потрясающую закуску. Подайте ее в тарталетках — и близкие ахнут от восторга, и будут покупать тарталетки для этого блюда всегда. Кстати, если захочется разнообразить вкус, можно добавить консервированную рыбу или измельченный огурец, а майонез можно заменить сметаной с небольшим количеством горчицы. Немного фантазии — и блюдо получится еще вкуснее.
Как приготовить закуску в тарталетках
Ингредиенты:
- 8 тарталеток.
Для начинки:
- 120 г твердого сыра;
- 2 куриных яйца;
- 1 морковь;
- 2 зубца чеснока;
- 2 ст. л. майонеза.
Для украшения:
- 1 маленький пучок укропа.
Способ приготовления:
- Морковь отвариваем до готовности, даем остыть, чистим и натираем на средней терке.
- Яйца варим вкрутую, даем остыть, очищаем от скорлупы и натираем на средней терке.
- Чистим чеснок и пропускаем его через пресс. Твердый сыр натираем на терке.
- Подготовленные ингредиенты отправляем в салатник, заправляем майонезом и все перемешиваем.
Приготовленной массой заполняем тарталетки и украшаем веточками укропа. Подаем с домашней чиабаттой.