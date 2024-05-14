Теперь дома всегда будут тарталетки: потрясающая закуска из "ничего"

Приготовите раз — и она будет на столе постоянно

Очень часто на наших столах можно увидеть самые разнообразные закуски. Кажется, что придумать что-то новое невозможно, однако мы вас удивим.

Вместе с "1 хвилина" мы расскажем как из того, что есть в холодильнике, можно приготовить потрясающую закуску. Подайте ее в тарталетках — и близкие ахнут от восторга, и будут покупать тарталетки для этого блюда всегда. Кстати, если захочется разнообразить вкус, можно добавить консервированную рыбу или измельченный огурец, а майонез можно заменить сметаной с небольшим количеством горчицы. Немного фантазии — и блюдо получится еще вкуснее.

Как приготовить закуску в тарталетках

Ингредиенты:

8 тарталеток.

Для начинки:

120 г твердого сыра;

2 куриных яйца;

1 морковь;

2 зубца чеснока;

2 ст. л. майонеза.

Для украшения:

1 маленький пучок укропа.

Способ приготовления:

Морковь отвариваем до готовности, даем остыть, чистим и натираем на средней терке. Яйца варим вкрутую, даем остыть, очищаем от скорлупы и натираем на средней терке. Чистим чеснок и пропускаем его через пресс. Твердый сыр натираем на терке. Подготовленные ингредиенты отправляем в салатник, заправляем майонезом и все перемешиваем.

Приготовленной массой заполняем тарталетки и украшаем веточками укропа. Подаем с домашней чиабаттой.