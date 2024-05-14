Таропрогноз на 15 мая 2024: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В среду, 15 мая 2024 года, некоторые смогут попробовать что-то новое и решить свои проблемы эксцентричным путем, в то время как других ждут финансовые риски и недопонимание с окружением.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на пятнадцатый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Король мечей, перевернутый Туз пентаклей, Шут

Перевернутый Король мечей

Перевернутой эта карта предупреждает, что в ближайшее время Вы можете руководствоваться ошибочными выводами, из-за чего быть агрессивными и несправедливыми к другим людям.

Перевернутый Туз пентаклей

Обычно это карта преуспевания и богатства, но перевернутой предупреждает еще и о том, что материальное благополучие может быть потеряно. Лучше воздержитесь пока от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.

Шут

Вам вот-вот может выпасть возможность резко изменить что-то, заняться новым делом, опробовать новаторский подход. Не медлите, но при этом слушайте голос своего внутреннего ребенка, это может быть Вам полезно.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца недели по картам Таро.