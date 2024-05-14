Салат с плавленым сыром и клубникой: для этого рецепта даже захочется заморозить ягоды
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Близкие точно удивятся такому сочетанию
Мы уже готовили очень много разнообразных салатов. На рынках и в магазинах уже понемногу появляется клубника, почему бы не приготовить с ней салат?
Секрет салата по рецепту Shuba состоит в том, что его легко готовить. Сладкая клубника, горьковатая руккола, нежный сливочный сыр и пикантная кисло-сладкая заправка отлично сочетаются между собой. Однако по желанию вы можете добавить к рукколе или вместо нее листья салата или шпинат.
Как приготовить салат с плавленым сыром и клубникой
Ингредиенты:
- плавленый сыр — 50 г;
- клубника — 50 г;
- руккола (мангольд, шпинат или листья салат) — 40 г;
- мед — 0.5 ст. л.;
- уксус бальзамический — 1 ч. л.;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- французская горчица — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Рукколу тщательно моем и сушим, отправляем ее в тарелку для салата.
- Плавленый сыр нарезам полосками или кубиками и добавляем зелень.
- В отдельной миске для приготовления заправки смешиваем уксус, мед, оливковое масло, горчицу. Поливаем ею подготовленный салат, солим и приправляем перцем.
- Клубнику моем, разрезаем на половинки или четвертинки, добавляем в салат и подаем к столу.
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