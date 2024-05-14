Салат с плавленым сыром и клубникой: для этого рецепта даже захочется заморозить ягоды

Близкие точно удивятся такому сочетанию

Мы уже готовили очень много разнообразных салатов. На рынках и в магазинах уже понемногу появляется клубника, почему бы не приготовить с ней салат?

Секрет салата по рецепту Shuba состоит в том, что его легко готовить. Сладкая клубника, горьковатая руккола, нежный сливочный сыр и пикантная кисло-сладкая заправка отлично сочетаются между собой. Однако по желанию вы можете добавить к рукколе или вместо нее листья салата или шпинат.

Как приготовить салат с плавленым сыром и клубникой

Ингредиенты:

плавленый сыр — 50 г;

клубника — 50 г;

руккола (мангольд, шпинат или листья салат) — 40 г;

мед — 0.5 ст. л.;

уксус бальзамический — 1 ч. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

французская горчица — 1 ч. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Рукколу тщательно моем и сушим, отправляем ее в тарелку для салата. Плавленый сыр нарезам полосками или кубиками и добавляем зелень. В отдельной миске для приготовления заправки смешиваем уксус, мед, оливковое масло, горчицу. Поливаем ею подготовленный салат, солим и приправляем перцем. Клубнику моем, разрезаем на половинки или четвертинки, добавляем в салат и подаем к столу.

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