"Языкатый" салат: невероятное сезонное блюдо, которое близкие съедят вместе с тарелкой
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Не только вкусно, но сытно и полезно
Хочется к обеду или ужину приготовить что-то вкусное, свежее и питательное блюдо? Предлагаем салат с языком, редисом и зеленью, заправленный вкусным соусом из оливкового масла, бальзамического уксуса и специй.
Такое сытное и полезное блюдо предлагает Shuba. Для салата лучше выбрать говяжий язык — у него более нежный вкус, и салат будет вкуснее.
Как приготовить весенний салат с языком, редисом и зеленью
Ингредиенты на 6 порций:
- говяжий язык — 300 г;
- редис — 6 шт.;
- томаты черри — 6 шт.;
- лук красный репчатый — 1 шт.;
- салат микс — 100 г.
Для заправки
- оливковое масло — 80 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу;
- горчица — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- уксус бальзамический — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Говяжий язык моем, отправляем в кастрюлю, заливаем водой и доводим до кипения. После солим и варим в течение 2 часов на небольшом огне. Даем остыть и нарезаем соломкой.
- Редис и помидоры сушим. Редис нарезаем кусочками, черри — пополам. Лук чистим и нарезаем тонкими полукружками.
- Салатный микс отправляем в салатник, сверху выкладываем язык, редис, помидоры и лук.
- Для приготовления заправки смешиваем оливковое масло, горчицу, уксус, сахар, соль и перец. Полученную массу взбиваем вилкой.
Салат заправляем приготовленной заправкой, тщательно перемешиваем и украшаем зеленью. Подаем с ароматными котлетами.