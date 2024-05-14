"Языкатый" салат: невероятное сезонное блюдо, которое близкие съедят вместе с тарелкой

Не только вкусно, но сытно и полезно

Хочется к обеду или ужину приготовить что-то вкусное, свежее и питательное блюдо? Предлагаем салат с языком, редисом и зеленью, заправленный вкусным соусом из оливкового масла, бальзамического уксуса и специй.

Такое сытное и полезное блюдо предлагает Shuba. Для салата лучше выбрать говяжий язык — у него более нежный вкус, и салат будет вкуснее.

Как приготовить весенний салат с языком, редисом и зеленью

Ингредиенты на 6 порций:

говяжий язык — 300 г;

редис — 6 шт.;

томаты черри — 6 шт.;

лук красный репчатый — 1 шт.;

салат микс — 100 г.

Для заправки

оливковое масло — 80 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

горчица — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

уксус бальзамический — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Говяжий язык моем, отправляем в кастрюлю, заливаем водой и доводим до кипения. После солим и варим в течение 2 часов на небольшом огне. Даем остыть и нарезаем соломкой. Редис и помидоры сушим. Редис нарезаем кусочками, черри — пополам. Лук чистим и нарезаем тонкими полукружками. Салатный микс отправляем в салатник, сверху выкладываем язык, редис, помидоры и лук. Для приготовления заправки смешиваем оливковое масло, горчицу, уксус, сахар, соль и перец. Полученную массу взбиваем вилкой.

Салат заправляем приготовленной заправкой, тщательно перемешиваем и украшаем зеленью. Подаем с ароматными котлетами.