Сладкий вкус овощей и сырная нотка: без "Французского" салата вы больше не сядете за стол

Такой салат захочется готовить снова и снова

Если мы хотим сытно перекусить, разнообразить семейный обед или же удивить близких на праздничном столе, мы готовим разнообразные салаты. Сегодня мы расскажем, как приготовить необычный "Французский" салат.

Со сладким вкусом овощей, сырной ноткой и без грамма мяса это блюдо будет отлично сочетаться с блюдами из курицы, телятины или свинины. Салат "Французский" понравится любителям праздничных закусок. Рецептом делятся "Ідеї для сніданку та вечері".

Как приготовить "Французский" салат

Ингредиенты:

2 яблока;

2 моркови;

1 луковица;

4 куриных яйца;

200 г твердого сыра (можно заменить нежирным плавленным сырком);

100 г майонеза;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Для начала подготовим необходимые ингредиенты. Яблоки моем, очищаем от кожуры и удаляем сердцевину. Моем и чистим свежую морковь. Отвариваем круто яйца, даем остыть и чистим от скорлупы. Лук нарезаем и заливаем кипятком — он должен стать мягким. На большой терке натираем яблоко, выкладываем первым слоем в салатник. Натираем два яйца и 1 морковь. Все перемешиваем. Выкладываем в салатник следующим слоем и смазываем майонезом. Половину твердого сыра натираем, выкладываем на яичный слой. Повторяем все слои снова. Последний слой твердого сыра не смазываем майонезом, по желанию его можно украсить измельченными грецкими орехами или фундуком.

Подаем "Французский" салат с ароматными котлетами. Близкие оближут все тарелки.