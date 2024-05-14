Залили лаваш яйцами - и включаем чайник: сытный завтрак-пятиминутка
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Отличное блюдо из того, что нашли в холодильнике
Если дома есть лаваш и яйца — значит, можно приготовить вкуснейший завтрак буквально за пять минут. Сегодня мы предлагаем вам порадовать себя и своих близких очень вкусным и простым блюдом из того, что есть под рукой.
В рецепте мы будем использовать еще мясо, сыр, зелень и помидоры, однако вы можете добавить любимые продукты. Из простых ингредиентов у вас получится потрясающий завтрак. Рецептом делится Тoday.
Как приготовить простой завтрак из яиц и лаваша
Ингредиенты:
- лаваш или тортилья;
- перо зеленого лука;
- 1-2 листа капусты или листьев салата;
- помидор;
- 50 г колбасы или отварного мяса;
- 50 г сыра;
- 10 г сливочного масла;
- 2 яйца;
- соль по вкусу.
Способ приготовления:
- Яйца вбиваем в миску, солим и перемешиваем с помощью вилки. Добавляем измельченную зелень и снова перемешиваем.
- Разогреваем антипригарную сковороду и отправляем в нее яйца с луком. Сверху выкладываем лаваш или тортилью, обжариваем пару минут и переворачиваем.
- На одну половину лаваша выкладываем измельченную начинку — листья салата, помидор, лук и колбасу.
- Сверху присыпаем тертым твердым сыром и складываем лаваш пополам.
- Отправляем на сковороду немного сливочного масла и обжариваем на нем лаваш с двух сторон.
Остался лаваш? Приготовьте из него трубочки с начинкой — и вы получите настоящее удовольствие.