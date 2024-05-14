Залили лаваш яйцами - и включаем чайник: сытный завтрак-пятиминутка

Отличное блюдо из того, что нашли в холодильнике

Если дома есть лаваш и яйца — значит, можно приготовить вкуснейший завтрак буквально за пять минут. Сегодня мы предлагаем вам порадовать себя и своих близких очень вкусным и простым блюдом из того, что есть под рукой.

В рецепте мы будем использовать еще мясо, сыр, зелень и помидоры, однако вы можете добавить любимые продукты. Из простых ингредиентов у вас получится потрясающий завтрак. Рецептом делится Тoday.

Как приготовить простой завтрак из яиц и лаваша

Ингредиенты:

лаваш или тортилья;

перо зеленого лука;

1-2 листа капусты или листьев салата;

помидор;

50 г колбасы или отварного мяса;

50 г сыра;

10 г сливочного масла;

2 яйца;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца вбиваем в миску, солим и перемешиваем с помощью вилки. Добавляем измельченную зелень и снова перемешиваем. Разогреваем антипригарную сковороду и отправляем в нее яйца с луком. Сверху выкладываем лаваш или тортилью, обжариваем пару минут и переворачиваем. На одну половину лаваша выкладываем измельченную начинку — листья салата, помидор, лук и колбасу. Сверху присыпаем тертым твердым сыром и складываем лаваш пополам. Отправляем на сковороду немного сливочного масла и обжариваем на нем лаваш с двух сторон.

Остался лаваш? Приготовьте из него трубочки с начинкой — и вы получите настоящее удовольствие.