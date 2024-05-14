Для таких оладий мука не понадобится: хитрый рецепт, от которого семья будет в восторге (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Раз-два — и вкуснятина на столе
Что делать, если хочется как-то разнообразить привычные оладьи на завтрак? Предлагаем поэкспериментировать и заменить муку на картофель.
Из простого набора продуктов — картофеля, яиц, сливочного масла — у вас получится максимально сытное блюдо, которое удивит своим вкусом. Такие картофельные оладьи точно придутся по вкусу и взрослым, и детям — они не только съедят все, но и оближут тарелки. Такой замечательный рецепт "Телеграф" нашел в книге "Украинские народные блюда".
Как приготовить картофельные оладьи
Ингредиенты:
- картофель — 1 кг;
- куриные яйца — 2 шт.;
- сливочное масло — 50 г;
- подсолнечное масло — 100 г;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Картофель моем чистим и отвариваем до готовности.
- Готовый картофель перетираем через сито. Добавляем растопленное сливочное масло и яйца.
- Полученную массу солим, перчим и тщательно перемешиваем. Формируем из нее небольшие кружочки.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем заготовки и обжариваем их на слабом огне с обеих сторон до золотистой корочки.
Подаем готовые картофельные оладьи с домашней сметаной. Приятного аппетита.