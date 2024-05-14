Для таких оладий мука не понадобится: хитрый рецепт, от которого семья будет в восторге (фото)

Раз-два — и вкуснятина на столе

Что делать, если хочется как-то разнообразить привычные оладьи на завтрак? Предлагаем поэкспериментировать и заменить муку на картофель.

Из простого набора продуктов — картофеля, яиц, сливочного масла — у вас получится максимально сытное блюдо, которое удивит своим вкусом. Такие картофельные оладьи точно придутся по вкусу и взрослым, и детям — они не только съедят все, но и оближут тарелки. Такой замечательный рецепт "Телеграф" нашел в книге "Украинские народные блюда".

Как приготовить картофельные оладьи

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

куриные яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 50 г;

подсолнечное масло — 100 г;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель моем чистим и отвариваем до готовности. Готовый картофель перетираем через сито. Добавляем растопленное сливочное масло и яйца. Полученную массу солим, перчим и тщательно перемешиваем. Формируем из нее небольшие кружочки. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем заготовки и обжариваем их на слабом огне с обеих сторон до золотистой корочки.

Фото: Телеграф

Подаем готовые картофельные оладьи с домашней сметаной. Приятного аппетита.