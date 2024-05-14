Никто не догадается, из чего эти тосты: хитрый рецепт завтрака

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Отличный вариант использования черствой паски
Отличный вариант использования черствой паски. Фото shuba.life

Ни один кусочек не полетит в мусорку

Часто после Пасхи остаются любимые паски. Со временем они начинают черстветь, но выбрасывать их не хочется.

Вместе с фудблогером solopiika расскажем, как использовать черствую паску — мы приготовим вкуснейшие тосты. Это необычное блюдо станет отличным вариантом для завтрака или десерта. Близких на такое блюдо звать не придется — они сами с удовольствием прибегут, как только услышат аромат. Они точно удивятся, услышав, из чего вы приготовили такие тосты.

Как приготовить тосты из черствой паски

Ингредиенты:

  • паска;
  • молоко — 100-150 мл;
  • куриные яйца — 2 шт.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • корица или ваниль — по желанию
  • кокосовое масло (масло гхи или сливочное масло) для жарки.

Способ приготовления:

  1. С паски срезаем верхушку с глазурью и декором. Нарезаем паску на кусочки толщиной 1-2см.
  2. В отдельной миске взбиваем яйца с сахаром и молоком. В полученную массу по желанию добавляем корицу и ваниль.
  3. Подготовленные паски обмакиваем в яичную массу и выкладываем на разогретую сковороду с маслом. Обжариваем тосты с обеих сторон до золотистой корочки.

Готовые тосты подаем с вареньем, ягодами или крем-сыром. Можно к тостам приготовить ароматный кофе.

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#Рецепт #Тосты #Паска #Готовим дома