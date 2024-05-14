Никто не догадается, из чего эти тосты: хитрый рецепт завтрака
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Ни один кусочек не полетит в мусорку
Часто после Пасхи остаются любимые паски. Со временем они начинают черстветь, но выбрасывать их не хочется.
Вместе с фудблогером solopiika расскажем, как использовать черствую паску — мы приготовим вкуснейшие тосты. Это необычное блюдо станет отличным вариантом для завтрака или десерта. Близких на такое блюдо звать не придется — они сами с удовольствием прибегут, как только услышат аромат. Они точно удивятся, услышав, из чего вы приготовили такие тосты.
Как приготовить тосты из черствой паски
Ингредиенты:
- паска;
- молоко — 100-150 мл;
- куриные яйца — 2 шт.;
- сахар — 1 ст. л.;
- корица или ваниль — по желанию
- кокосовое масло (масло гхи или сливочное масло) для жарки.
Способ приготовления:
- С паски срезаем верхушку с глазурью и декором. Нарезаем паску на кусочки толщиной 1-2см.
- В отдельной миске взбиваем яйца с сахаром и молоком. В полученную массу по желанию добавляем корицу и ваниль.
- Подготовленные паски обмакиваем в яичную массу и выкладываем на разогретую сковороду с маслом. Обжариваем тосты с обеих сторон до золотистой корочки.
Готовые тосты подаем с вареньем, ягодами или крем-сыром. Можно к тостам приготовить ароматный кофе.