Шашлык точно будет испорчен: главные ошибки при приготовлении блюда

Эти полезные советы вам точно понадобятся

Сложно представить себе выезд на природу без ароматного, сочного шашлыка. Однако приготовить нежное мясо не так просто — иногда по вкусу оно напоминает резиновый сапог.

Вместе Ukr.Media расскажем об основных ошибках, которые помогут быстро испортить мясо. Не повторяйте их — и шашлык будет идеальным.

Основные ошибки при приготовлении шашлыка

Большое количество уксуса. Эта кислота, как и соевый соус, ананас или киви, размягчает жесткое мясо. Однако если передержать шашлык в уксусном маринаде, то мясо превратится в желе и будет не самым приятным на вкус.

Хотите получить идеальный шашлык? Отправьте мясо в маринад из газировки или кефира.

Много соли. Однако на этапе маринования шашлык лучше недосолить, чем пересолить.

Все дело в том, что соль "вытягивает" влагу. Поэтому если передержать мясо в слишком соленом составе, на выходе шашлык может получиться сухим и жестким.

Приготовление шашлыка вместе с овощами. Не стоит этого делать, ведь овощам и мясу нужно разное время для приготовления. Скорее всего, когда приготовиться шашлык, перец, лук и помидоры превратятся в несъедобный уголь.

Использование хвойных пород деревьев при приготовлении шашлыка. Хвоя сильно коптит и может испортить готовое блюдо. Мясо может получиться со вкусом сосны и покрыться гарью.

Ранее мы рассказывали, какая часть свиньи лучше всего подходит для шашлыка. Вы точно не ошибетесь.