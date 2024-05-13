Ленивее рецепта штруделя вы не найдете: он получается сочным и с хрустящей корочкой
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Отличное дополнение к кофе и чаю
Австрийский яблочный штрудель давно завоевал сердца сладкоежек по всему миру. Хрустящее тесто, нежная начинка и невероятный аромат яблок делают штрудель настоящим деликатесом, который точно порадует вас и ваших близких.
А что делать, если нет настроения возиться с тестом? В этом случае пригодится ленивый вариант штруделя из лаваша — отличная альтернатива немецкому десерту из слоеного теста. Самый вкусный десерт по рецепту Shuba у вас получится буквально за полчаса.
Как приготовить яблочный штрудель из лаваша
Ингредиенты на 4 порции:
- тонкий лаваш — 1 шт.;
- яблоко — 2 шт.;
- изюм — 100 г;
- сыр кисломолочный — 200 г;
- сахар — 60 г;
- сахар ванильный — 10 г.
Способ приготовления:
- Яблоки тщательно моем, очищаем от кожуры, удаляем сердцевину и нарезаем кубиками. Отправляем их в сотейник вместе с половиной от общего количества сахара. Все перемешиваем и тушим в течение 5 минут до мягкости.
- В отдельной посуде взбиваем сыр с остальным сахаром. В полученную массу добавляем промытые изюм, ванильный сахар. Все тщательно перемешиваем.
- Разворачиваем лист лаваша, смазываем его приготовленной творожной массой и выкладываем сверху яблоки. Сворачиваем все рулетом.
- Противень застилаем пергаментом, швом вниз выкладываем рулетики. Все отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
Остался лаваш? Приготовьте из него трубочки с пикантной начинкой — вы получите настоящее удовольствие.