Ленивее рецепта штруделя вы не найдете: он получается сочным и с хрустящей корочкой

Отличное дополнение к кофе и чаю

Австрийский яблочный штрудель давно завоевал сердца сладкоежек по всему миру. Хрустящее тесто, нежная начинка и невероятный аромат яблок делают штрудель настоящим деликатесом, который точно порадует вас и ваших близких.

А что делать, если нет настроения возиться с тестом? В этом случае пригодится ленивый вариант штруделя из лаваша — отличная альтернатива немецкому десерту из слоеного теста. Самый вкусный десерт по рецепту Shuba у вас получится буквально за полчаса.

Как приготовить яблочный штрудель из лаваша

Ингредиенты на 4 порции:

тонкий лаваш — 1 шт.;

яблоко — 2 шт.;

изюм — 100 г;

сыр кисломолочный — 200 г;

сахар — 60 г;

сахар ванильный — 10 г.

Способ приготовления:

Яблоки тщательно моем, очищаем от кожуры, удаляем сердцевину и нарезаем кубиками. Отправляем их в сотейник вместе с половиной от общего количества сахара. Все перемешиваем и тушим в течение 5 минут до мягкости. В отдельной посуде взбиваем сыр с остальным сахаром. В полученную массу добавляем промытые изюм, ванильный сахар. Все тщательно перемешиваем. Разворачиваем лист лаваша, смазываем его приготовленной творожной массой и выкладываем сверху яблоки. Сворачиваем все рулетом. Противень застилаем пергаментом, швом вниз выкладываем рулетики. Все отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Остался лаваш? Приготовьте из него трубочки с пикантной начинкой — вы получите настоящее удовольствие.