Захочется заморозить щавель, чтобы лакомиться этим блюдом зимой

Какое первое блюдо приходит на ум, когда речь идет о щавеле? Конечно, зеленый борщ — традиционное украинское блюдо.

Зеленый борщ по рецепту Shuba — это отличный способ наестся, но и прекрасный источник витаминов и других важных элементов. К тому же это настолько вкусно, что вам захочется готовить это первое блюдо весь весенне-летний сезон.

Как приготовить зеленый борщ со щавелем

Ингредиенты на 4 порции:

куриный бульон — 1.5 л;

яйца куриные — 2 шт.;

картофель — 3 г;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

щавель — 100 г;

лук зеленый — 20 г;

укроп, веточка — 30 г;

лавровый лист — 1 шт.;

перец душистый, горошек — 4 шт.;

соль, сметана — по вкусу;

масло подсолнечное — 15 г.

Способ приготовления:

Яйца варим вкрутую в течение 8 — 9 минут. . Даем остыть, чистим и нарезаем кубиками. Лук и картофель чистим и нарезаем кубиками. Очищенный морковь натираем на крупной терке. Измельчаем зелень. На среднем огне разогреваем кастрюлю с растительным маслом. Отправляем лук и морковь, обжариваем овощи в течение 1 — 2 минут. После добавляем картофель, специи и бульон и доводим до кипения. Уменьшаем огонь и варим 20 минут. Через указанное время в кастрюлю добавляем зелень, а через 5 минут — яйца и сметану.

Варим борщ 5 минут, после выключаем огонь. Подаем блюдо вместе с домашней чиабаттой.