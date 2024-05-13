Зеленый борщ со щавелем: настолько вкусно, что будете готовить до самых холодов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Нереально вкусный борщ со щавелем
Нереально вкусный борщ со щавелем. Фото shuba.life

Захочется заморозить щавель, чтобы лакомиться этим блюдом зимой

Какое первое блюдо приходит на ум, когда речь идет о щавеле? Конечно, зеленый борщ — традиционное украинское блюдо.

Зеленый борщ по рецепту Shuba — это отличный способ наестся, но и прекрасный источник витаминов и других важных элементов. К тому же это настолько вкусно, что вам захочется готовить это первое блюдо весь весенне-летний сезон.

Как приготовить зеленый борщ со щавелем

Ингредиенты на 4 порции:

  • куриный бульон — 1.5 л;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • картофель — 3 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • щавель — 100 г;
  • лук зеленый — 20 г;
  • укроп, веточка — 30 г;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • перец душистый, горошек — 4 шт.;
  • соль, сметана — по вкусу;
  • масло подсолнечное — 15 г.

Способ приготовления:

  1. Яйца варим вкрутую в течение 8 — 9 минут. . Даем остыть, чистим и нарезаем кубиками.
  2. Лук и картофель чистим и нарезаем кубиками. Очищенный морковь натираем на крупной терке. Измельчаем зелень.
  3. На среднем огне разогреваем кастрюлю с растительным маслом. Отправляем лук и морковь, обжариваем овощи в течение 1 — 2 минут. После добавляем картофель, специи и бульон и доводим до кипения. Уменьшаем огонь и варим 20 минут.
  4. Через указанное время в кастрюлю добавляем зелень, а через 5 минут — яйца и сметану.

Варим борщ 5 минут, после выключаем огонь. Подаем блюдо вместе с домашней чиабаттой.

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