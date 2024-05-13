Зеленый борщ со щавелем: настолько вкусно, что будете готовить до самых холодов
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Захочется заморозить щавель, чтобы лакомиться этим блюдом зимой
Какое первое блюдо приходит на ум, когда речь идет о щавеле? Конечно, зеленый борщ — традиционное украинское блюдо.
Зеленый борщ по рецепту Shuba — это отличный способ наестся, но и прекрасный источник витаминов и других важных элементов. К тому же это настолько вкусно, что вам захочется готовить это первое блюдо весь весенне-летний сезон.
Как приготовить зеленый борщ со щавелем
Ингредиенты на 4 порции:
- куриный бульон — 1.5 л;
- яйца куриные — 2 шт.;
- картофель — 3 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- щавель — 100 г;
- лук зеленый — 20 г;
- укроп, веточка — 30 г;
- лавровый лист — 1 шт.;
- перец душистый, горошек — 4 шт.;
- соль, сметана — по вкусу;
- масло подсолнечное — 15 г.
Способ приготовления:
- Яйца варим вкрутую в течение 8 — 9 минут. . Даем остыть, чистим и нарезаем кубиками.
- Лук и картофель чистим и нарезаем кубиками. Очищенный морковь натираем на крупной терке. Измельчаем зелень.
- На среднем огне разогреваем кастрюлю с растительным маслом. Отправляем лук и морковь, обжариваем овощи в течение 1 — 2 минут. После добавляем картофель, специи и бульон и доводим до кипения. Уменьшаем огонь и варим 20 минут.
- Через указанное время в кастрюлю добавляем зелень, а через 5 минут — яйца и сметану.
Варим борщ 5 минут, после выключаем огонь. Подаем блюдо вместе с домашней чиабаттой.