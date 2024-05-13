Куриное филе с сюрпризом: этот рецепт станет хитом даже праздничного стола
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Невероятно вкусное блюдо из того, что нашли в холодильнике
Куриное филе не только очень полезный, но и невероятно вкусный продукт. Мы даже тушили в винном соусе.
Сегодня вместе с "На пенсии" предлагаем экспериментировать дальше и приготовить куриное филе с секретом внутри — с твердым сыром. Мясо получится очень сочным, мягким и будет просто таять во рту. К тому же в начинку можно добавлять любимые продукты по своему вкусу — грибы или овощи. Блюдо от этого станет только вкуснее — оно разлетится даже на праздничном столе.
Как приготовить куриное филе с твердым сыром
Ингредиенты:
- куриная грудка — 3 шт.;
- твердый сыр — 500 г;
- куриные яйца — 3 шт.;
- приправа для курицы, куркума, панировочные сухари и растительное масло — по вкусу.
Способ приготовления:
- Куриную грудку тщательно моем и нарезаем тонкими ломтиками. Подготовленное мясо выкладываем на доску, накрываем пищевой пленкой и отбиваем.
- В отдельную миску вбиваем яйца, солим и взбиваем с помощью вилки.
- Отдельно смешиваем приправу, панировочные сухари и куркуму.
- Твердый сыр нарезаем ломтиками, в два раза меньше куриных. Заворачиваем сыр в отбивные, окунаем во взбитые яйца и панировочные сухари.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем мясные конвертики и жарим до золотистости с обеих сторон.
Ранее мы рассказывали, как выбрать куриное филе. Благодаря этим хитростям у вас на столе будет идеальный продукт.