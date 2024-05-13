Куриное филе с сюрпризом: этот рецепт станет хитом даже праздничного стола

Невероятно вкусное блюдо из того, что нашли в холодильнике

Куриное филе не только очень полезный, но и невероятно вкусный продукт. Мы даже тушили в винном соусе.

Сегодня вместе с "На пенсии" предлагаем экспериментировать дальше и приготовить куриное филе с секретом внутри — с твердым сыром. Мясо получится очень сочным, мягким и будет просто таять во рту. К тому же в начинку можно добавлять любимые продукты по своему вкусу — грибы или овощи. Блюдо от этого станет только вкуснее — оно разлетится даже на праздничном столе.

Как приготовить куриное филе с твердым сыром

Ингредиенты:

куриная грудка — 3 шт.;

твердый сыр — 500 г;

куриные яйца — 3 шт.;

приправа для курицы, куркума, панировочные сухари и растительное масло — по вкусу.

Способ приготовления:

Куриную грудку тщательно моем и нарезаем тонкими ломтиками. Подготовленное мясо выкладываем на доску, накрываем пищевой пленкой и отбиваем. В отдельную миску вбиваем яйца, солим и взбиваем с помощью вилки. Отдельно смешиваем приправу, панировочные сухари и куркуму. Твердый сыр нарезаем ломтиками, в два раза меньше куриных. Заворачиваем сыр в отбивные, окунаем во взбитые яйца и панировочные сухари. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем мясные конвертики и жарим до золотистости с обеих сторон.

Ранее мы рассказывали, как выбрать куриное филе. Благодаря этим хитростям у вас на столе будет идеальный продукт.