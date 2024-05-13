Самый сочный шашлык получается у грузин: понадобится минимум продуктов

Настолько вкусно, что не описать словами

Если спросить у грузинского повара главный секрет вкусного шашлыка, он уточнит, хорошее ли вы выбрали мясо. Все дело в том, что для шашлыка по грузински не нужно много ингредиентов: аппетитный свиной ошеек, немного специй, масло и лук.

Такой шашлык в Грузии называется мцвади. Благодаря рецепту "Важно знать" мясо сохранит свой сок, напитается ароматами и быстро станет мягким.

Как приготовить шашлык по-грузински

Ингредиенты:

2 кг свинины (свиной ошеек);

750 г лука;

1 ч. л. хмели-сунели;

1 ч. л. черного перца молотого;

1 ч. л. кориандра;

соль по вкусу;

150–200 мл подсолнечного масла.

Способ приготовления:

Мясо тщательно моем и нарезаем одинаковыми кусочками. Для приготовления маринада лук чистим и нарезаем дольками (при необходимости — четвертинками). Одну луковицу солим и выдавливаем из нее сок. В эмалированной посуде или стеклянной посуде смешиваем сок с луком, приправами, маслом, солью и перцем. Мясо отправляем в маринад, тщательно перемешиваем. Оставляем мариноваться минимум на 40 минут, максимум - на 2–3 часа. Шашлык нанизываем на шампур, чередуя с луком, и жарим близко к углям около 15 минут.

Подавать шашлык можно с домашним лавашем. Наслаждайтесь.