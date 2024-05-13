Самый сочный шашлык получается у грузин: понадобится минимум продуктов
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Настолько вкусно, что не описать словами
Если спросить у грузинского повара главный секрет вкусного шашлыка, он уточнит, хорошее ли вы выбрали мясо. Все дело в том, что для шашлыка по грузински не нужно много ингредиентов: аппетитный свиной ошеек, немного специй, масло и лук.
Такой шашлык в Грузии называется мцвади. Благодаря рецепту "Важно знать" мясо сохранит свой сок, напитается ароматами и быстро станет мягким.
Как приготовить шашлык по-грузински
Ингредиенты:
- 2 кг свинины (свиной ошеек);
- 750 г лука;
- 1 ч. л. хмели-сунели;
- 1 ч. л. черного перца молотого;
- 1 ч. л. кориандра;
- соль по вкусу;
- 150–200 мл подсолнечного масла.
Способ приготовления:
- Мясо тщательно моем и нарезаем одинаковыми кусочками.
- Для приготовления маринада лук чистим и нарезаем дольками (при необходимости — четвертинками). Одну луковицу солим и выдавливаем из нее сок.
- В эмалированной посуде или стеклянной посуде смешиваем сок с луком, приправами, маслом, солью и перцем.
- Мясо отправляем в маринад, тщательно перемешиваем. Оставляем мариноваться минимум на 40 минут, максимум - на 2–3 часа.
- Шашлык нанизываем на шампур, чередуя с луком, и жарим близко к углям около 15 минут.
Подавать шашлык можно с домашним лавашем. Наслаждайтесь.