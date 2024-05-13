Самый сочный шашлык получается у грузин: понадобится минимум продуктов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Грузинский шашлык под названием мцвади
Грузинский шашлык под названием мцвади. Фото cesmak.info

Настолько вкусно, что не описать словами

Если спросить у грузинского повара главный секрет вкусного шашлыка, он уточнит, хорошее ли вы выбрали мясо. Все дело в том, что для шашлыка по грузински не нужно много ингредиентов: аппетитный свиной ошеек, немного специй, масло и лук.

Такой шашлык в Грузии называется мцвади. Благодаря рецепту "Важно знать" мясо сохранит свой сок, напитается ароматами и быстро станет мягким.

Как приготовить шашлык по-грузински

Ингредиенты:

  • 2 кг свинины (свиной ошеек);
  • 750 г лука;
  • 1 ч. л. хмели-сунели;
  • 1 ч. л. черного перца молотого;
  • 1 ч. л. кориандра;
  • соль по вкусу;
  • 150–200 мл подсолнечного масла.

Способ приготовления:

  1. Мясо тщательно моем и нарезаем одинаковыми кусочками.
  2. Для приготовления маринада лук чистим и нарезаем дольками (при необходимости — четвертинками). Одну луковицу солим и выдавливаем из нее сок.
  3. В эмалированной посуде или стеклянной посуде смешиваем сок с луком, приправами, маслом, солью и перцем.
  4. Мясо отправляем в маринад, тщательно перемешиваем. Оставляем мариноваться минимум на 40 минут, максимум - на 2–3 часа.
  5. Шашлык нанизываем на шампур, чередуя с луком, и жарим близко к углям около 15 минут.

Подавать шашлык можно с домашним лавашем. Наслаждайтесь.

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