"Мамины" сырники: этот завтрак точно получится сногсшибательным (фото)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Классический рецепт сырников
Классический рецепт сырников. Фото vazhnoznat.com

Ваш завтрак всегда будет на сто баллов

Ароматные, золотистые сырники давно уже завоевали популярности среди нас. Многие не представляют утро без такого завтрака — пышные сырнички не только насыщают, но и поднимают настроение.

Однако бывают ситуаици, когда сырники не получаются: они то растекутся по сковороде, то не прожариваются внутри. Если вам хочется приготовить пышные сырники, как у мамы — выход найден! "Телеграф" нашел в книге "Украинские народные блюда" классический рецепт сырников, которые вернут вас в детство. Они получатся нежными, вкусными и доставят удовольствие всем членам семьи.

Как приготовить пышные сырники

Ингредиенты:

  • творог — 500 г;
  • мука — 60 г;
  • куриные яйца — 4 шт.;
  • сахар — 40 г;
  • соль — 5 г;
  • масло сливочное — 50 г.

Способ приготовления:

  1. Яйца взбиваем до однородного состояния.
  2. Творог перетираем через сито. Добавляем взбитые яйца, соль, сахар, муку и все перемешиваем до однородности. Из подготовленного теста формируем небольшие кружочки и обваливаем их в муке.
  3. Разогреваем сковороду со сливочным маслом, выкладываем подготовленные сырники и обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон.
Классический рецепт сырников
Фото: Телеграф

Готовые сырники выкладываем на тарелку. Подаем с домашней сметаной.

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#Рецепт #Завтрак #Сырники #Готовим дома