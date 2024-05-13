"Мамины" сырники: этот завтрак точно получится сногсшибательным (фото)
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Ваш завтрак всегда будет на сто баллов
Ароматные, золотистые сырники давно уже завоевали популярности среди нас. Многие не представляют утро без такого завтрака — пышные сырнички не только насыщают, но и поднимают настроение.
Однако бывают ситуаици, когда сырники не получаются: они то растекутся по сковороде, то не прожариваются внутри. Если вам хочется приготовить пышные сырники, как у мамы — выход найден! "Телеграф" нашел в книге "Украинские народные блюда" классический рецепт сырников, которые вернут вас в детство. Они получатся нежными, вкусными и доставят удовольствие всем членам семьи.
Как приготовить пышные сырники
Ингредиенты:
- творог — 500 г;
- мука — 60 г;
- куриные яйца — 4 шт.;
- сахар — 40 г;
- соль — 5 г;
- масло сливочное — 50 г.
Способ приготовления:
- Яйца взбиваем до однородного состояния.
- Творог перетираем через сито. Добавляем взбитые яйца, соль, сахар, муку и все перемешиваем до однородности. Из подготовленного теста формируем небольшие кружочки и обваливаем их в муке.
- Разогреваем сковороду со сливочным маслом, выкладываем подготовленные сырники и обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон.
Готовые сырники выкладываем на тарелку. Подаем с домашней сметаной.