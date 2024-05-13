"Мамины" сырники: этот завтрак точно получится сногсшибательным (фото)

Ваш завтрак всегда будет на сто баллов

Ароматные, золотистые сырники давно уже завоевали популярности среди нас. Многие не представляют утро без такого завтрака — пышные сырнички не только насыщают, но и поднимают настроение.

Однако бывают ситуаици, когда сырники не получаются: они то растекутся по сковороде, то не прожариваются внутри. Если вам хочется приготовить пышные сырники, как у мамы — выход найден! "Телеграф" нашел в книге "Украинские народные блюда" классический рецепт сырников, которые вернут вас в детство. Они получатся нежными, вкусными и доставят удовольствие всем членам семьи.

Как приготовить пышные сырники

Ингредиенты:

творог — 500 г;

мука — 60 г;

куриные яйца — 4 шт.;

сахар — 40 г;

соль — 5 г;

масло сливочное — 50 г.

Способ приготовления:

Яйца взбиваем до однородного состояния. Творог перетираем через сито. Добавляем взбитые яйца, соль, сахар, муку и все перемешиваем до однородности. Из подготовленного теста формируем небольшие кружочки и обваливаем их в муке. Разогреваем сковороду со сливочным маслом, выкладываем подготовленные сырники и обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон.

Фото: Телеграф

Готовые сырники выкладываем на тарелку. Подаем с домашней сметаной.