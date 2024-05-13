Овсянки покупайте теперь вдвое больше: вот где ее можно применить в быту

Вы точно решите несколько проблем с ее помощью

Овсянка – это полезный продукт, который есть на каждой кухне. Мы готовим из нее кашу, овсяное печенье и даже печем необычный чизкейк.

Однако есть способ использовать эту кашу в быту. Вместе с Today расскажем, как овсянка поможет решить некоторые проблемы у вас дома.

Как использовать овсянку в быту

Мало кто знает, но овсянка — это отличное средство от лишней влаги и неприятных запахов в комнате или холодильник. Чтобы избавится от вони, нужно насыпать овсяные хлопья в стакан или банку и поставить в место, где неприятно пахнет. Через короткое время неприятный аромат исчезнет.

Также овсянка поможет удалить растительное масло в случае, если вы случайно разлили его на стол или пол. Посыпьте лужу овсянкой — и всего за несколько минут она впитает в себя весь жир. Вам нужно будет просто собрать хлопья веником и протереть место влажной губкой или тканью.

Также овсянка поможет отмыть нагар и другие загрязнения с чугунных сковородок и кастрюль. Вам просто необходимо насыпать ее в посуду и немного потереть. Овсяные хлопья впитают жир и уберут частички пищи, которые остались на стенках и дне, не испортив при этом покрытие.

Также из овсянки можно приготовить необычные драники. Попробуйте — вам точно понравится.