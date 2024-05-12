Закуска, которая исчезнет со стола первой: особенно удачные бутерброды, которые можно приготовить быстро
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Бутербродам со шпротами можно придать новый шарм
Мы рассказывали, как приготовить вкусный салат. Теперь делимся отличным рецептом вкусных бутербродов.
Эти бутерброды со шпротами и помидорами очень быстрая и простая закуска. Хрустящий подсушенный батон, нежный майонез с чесноком, сочные томаты и ароматные шпроты – такое сочетание никого не оставит равнодушным. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- Шпроты в масле – 1 банка
- Батон – 1 шт.
- Майонез – 150 г
- Чеснок – 3 зубчика
- Помидор – 1 шт.
- Петрушка (для украшения)
Способ приготовления:
- Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Нарежьте батон на ломтики толщиной 1-1,5 см.
- Застелите противень пергаментной бумагой и выложите на него кусочки батона. Слегка подсушите батон в духовке в течение 5-7 минут, чтобы он стал хрустящим.
- В миске смешайте майонез с измельченным чесноком. Добавьте по вкусу черный перец и другие специи, которые вам нравятся. Перемешайте соус до однородности.
- На каждый подсушенный кусочек батона нанесите майонезный соус. Нарежьте помидор тонкими ломтиками.
- Выложите на батон с майонезом несколько ломтиков помидора. Сверху поместите 2-3 шпрота. По желанию украсьте бутерброды листочками петрушки.
Подавайте бутерброды со шпротами и помидорами на стол как закуску или легкий перекус. Это блюдо станет отличным дополнением к любому застолью. Также мы рассказывали, как вкуснее приготовить Шубу.