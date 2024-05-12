Мало кто знает: важные тонкости приготовления подливки, с которыми соус будет невероятным

Так можно приготовить идеальную подливу

Мы рассказывали, какие компоненты не следует добавлять в маринад к шашлыку. Теперь делимся советами, которые помогут вам приготовить вкусную подливку.

Подливка – это идеальный соус к любому основному блюду. Ароматный, вкусный соус идеально дополняет вкусные котлеты, тефтели или отбивные. Вместе с ProstoWay рассказываем, как приготовить его гораздо вкуснее.

Качественно томатная паста

Это основа подливки, поэтому выбирайте ее тщательно. Обратите внимание на густоту: паста должна быть густой, без комков. Убедитесь, что состав натуральный, без искусственных добавок.

Густота

Подливка отличается от других соусов именно своей густотой. Для достижения желаемой консистенции вы можете добавить муку или картофельный крахмал или использовать крепкий мясной бульон.

Пропорции

Не пренебрегайте значимостью пропорций. Вот универсальное правило: на 100 г томатной пасты вам понадобится 1 стакан бульона и 3 столовые ложки масла.

Экспериментируйте с разными специями и травами, чтобы найти свой уникальный вкус. С таким подливом ваши тефтели и котлеты станут настоящим кулинарным шедевром. Также мы рассказывали, когда солить студень для лучшего результата.