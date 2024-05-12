Таропрогноз на 13 мая 2024: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник
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Все карты выпали перевернутыми в раскладе на этот день
В понедельник, 13 мая 2024 года, многих ждет столкновение с неприятностями и могут почувствовать себя будто бы в тупике, однако другие наоборот смогут разрешить какую-то сложную ситуацию в жизни.
Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на тринадцатый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
Перевернутый Паж мечей
Эта карта предупреждает, что Вы можете столкнуться с хитростями, придирками к мелочам, конфликтами и препятствиями, — постарайтесь быть на чеку, чтобы не попасть впросак, и не открывать лишний раз душу посторонним.
Перевернутый Дьявол
Обычно это карта токсичности, страха и ошибок, но в перевернутом виде она наоборот указывает на то, что Вы сможете начать освобождаться от манипуляций и негатива, которые давили на Вас в последнее время в какой-то из сфер жизни.
Перевернутая Смерть
Обычно эта карта говорит об обновлении и начале нового этапа. Однако перевернутая Смерть, — предвестник тупика и застоя. Позвольте себе бездействовать, Вам это нужно.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.