Таропрогноз на 13 мая 2024: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Все карты выпали перевернутыми в раскладе на этот день

В понедельник, 13 мая 2024 года, многих ждет столкновение с неприятностями и могут почувствовать себя будто бы в тупике, однако другие наоборот смогут разрешить какую-то сложную ситуацию в жизни.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на тринадцатый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Паж мечей, перевернутый Дьявол, перевернутая Смерть

Перевернутый Паж мечей

Эта карта предупреждает, что Вы можете столкнуться с хитростями, придирками к мелочам, конфликтами и препятствиями, — постарайтесь быть на чеку, чтобы не попасть впросак, и не открывать лишний раз душу посторонним.

Перевернутый Дьявол

Обычно это карта токсичности, страха и ошибок, но в перевернутом виде она наоборот указывает на то, что Вы сможете начать освобождаться от манипуляций и негатива, которые давили на Вас в последнее время в какой-то из сфер жизни.

Перевернутая Смерть

Обычно эта карта говорит об обновлении и начале нового этапа. Однако перевернутая Смерть, — предвестник тупика и застоя. Позвольте себе бездействовать, Вам это нужно.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.