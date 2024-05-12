Сытный завтрак на всю семью в одной сковороде: так просто еще не было
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Вкусный способ использовать вчерашние макароны
Мы делились рецептом вкуснейшего салата. Теперь рассказываем, как в одной сковороде и в считанные минуты приготовить вкусный и сытный завтрак на всю семью.
Понадобится шарик яиц и горсть макарон — кстати, можно даже использовать остатки от ужина. Рецепт, которым поделились на портале "Советница", станет настоящей палочкой-выручалочкой, когда вам не хватает времени на приготовление пищи. Он сытный, ароматный, а главное – готовится в считанные минуты.
Ингредиенты:
- 300 г отварных макарон
- 5 яиц
- 100 г тертого сыра
- соль, черный перец
- 0,5 чайной ложки сухого чеснока
- смесь сливочного масла и масла
- 2 средних помидора
Способ приготовления:
- Слегка взбейте яйца венчиком, добавьте соль, перец и сушеный чеснок. Перемешайте яйца с отварными макаронами, чтобы они полностью покрылись яичной смесью.
- В сковороде разогрейте смесь сливочного масла и растительного масла на среднем огне. Вылейте яично-макаронную смесь на сковороду.
- Накройте крышкой и жарьте омлет в течение 5-7 минут, пока низ не схватится. С помощью плоской тарелки или лопатки аккуратно переверните омлет на другую сторону.
- Выложите на омлет кружочки помидоров, посыпьте тертым сыром. Накройте крышкой и жарьте еще 2-3 минуты, пока сыр не расплавится.
Готовый омлет с макаронами и помидорами можно подавать горячим в качестве самостоятельного блюда или салата. Также мы делились рецептом вкусного пирога с начинкой.