Финансовый гороскоп Таро на неделю: Водолеев может ждать выигрыш, а Скорпионам придется "затянуть пояс"

Неделя будет не лучшей, но и не худшей

В середине мая многие смогут как следует потрудиться, сделать накопления или даже найти работу получше, — но у некоторых не обойдется и без финансовых трудностей.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.

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А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:

Овен — Отшельник

Отшельник выше мирских благ (среди которых и деньги), и предупреждает, что Вас может ждать простая аскетическую жизнь, финансовые ограничения, понижение доходов и аннулирование деловых договоренностей.

Телец — перевернутая Восьмерка кубков

Если имеющаяся работа не устраивает Вас во всех смыслах, то, возможно, как раз пришло время найти новую, — с лучшими условиями и большей зарплатой.

Близнецы — Шестерка кубков

В этом положении карта обещает благополучие и стабильность, — проблемы удастся разрулить, и пусть больших доходов не предвидится, Вам будет спокойно и уютно.

Рак — Тройка пентаклей

Это весьма хорошая карта. Она не обещает головокружительного успеха и внезапно привалившего богатства, однако указывает, что Ваши дела медленно, но уверенно будут идти вверх, — ожидаемое повышение случится в свое время, а убытков, непредвиденных трат и потерь пока не предвидится.

Лев — Семерка мечей

На следующей неделе Вас может ждать подвох в рабочих вопросах и будет трудно закончить все начатые дела. Карта рекомендует посвятить время себе, чтобы восполнить растраченные ресурсы, и быть внимательным, чтобы не наделать ошибок.

Дева — перевернутая Двойка жезлов

Эта карта может говорить о неуверенности и отсутствии потенциала, который Вы чувствуете, но не можете признать, на фоне чего возможны конфликты. Старайтесь сохранять нейтралитет, особенно в рабочих вопросах и коллективе.

Весы — перевернутая Двойка пентаклей

В этом положении карта может предупреждать о финансовых невзгодах и что придется отдавать долги, хотя это будет обременительно. Важные переговоры и финансовые дела пока лучше отложить.

Скорпион — Восьмерка мечей

На следующей неделе Вам придется "затянуть пояс", поскольку на лишние деньги рассчитывать не придется. Возможно это будет связано с желанием выплатить долги или накопить на что-то.

Стрелец — перевернутая Четверка пентаклей

Вас ждут растраты и бессмысленные покупки, также возможны задержки с получением средств и отказы от начальства. Карта может намекать Вам, что возможно стоит отвлечься от материального.

Козерог — перевернутая Умеренность

В этом положении карта указывает, что Ваше внутреннее равновесие вышло из-под контроля, из-за чего Вы не сможете плодотворно работать в команде, будете склонны к непродуманным поступкам и лишним тратам.

Водолей — Король пентаклей

Этот король обещает финансовую стабильность, уверенность, выгодные сделки, выигрыши, получение наследства. Однако для успеха лучше сесть и поработать, а не прибегать к нечестным и/или противозаконным методам, — удача будет не на Вашей стороне.

Рыбы — перевернутая Колесница

В этом положении карта предупреждает, что Вы можете потерять контроль над эмоциями, из-за чего могут быть проблемы и потери, крушение планов в ближайшую неделю.