С этим пловом не нужно долго возиться: вы приготовите его на раз-два

Быстро, вкусно и очень сытно

Когда-то ароматный, сытный плов проник в нашу кухню и остался в ней навсегда. Чаще всего к плову добавляют баранину, но мы предлагаем упростить рецепт и приготовить его из куриного филе.

Мы будем готовить блюдо из филе, однако при желании вы можете взять другую часть тушки. Также можно использовать любой жир — растительное, сливочное масло или смалец. Если у вас есть традиционные для плова специи — зира, куркума и барбарис — обязательно добавьте их. По рецепту Shuba у вас получится простое и питательное блюдо, которое можно брать с собой на работу или в школу.

Как приготовить плов с куриным филе

Ингредиенты на 4 порции:

куриное филе — 300 г;

рис — 200 г;

морковь — 100 г;

лук — 100 г;

чеснок, зубчики — 3 шт.;

масло подсолнечное — 60 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Мясо тщательно моем под проточной водой, разрезаем на маленькие куски и обжариваем в течение 15 минут на разогретой сковороде. Чистим и кубиками нарезаем овощи, выкладываем их в кастрюлю с толстым дном. Добавляем растительное масло и по желанию добавляем ложку томатной пасты или помидоров. К овощам добавляем мясо, рисовую крупу и специи. Заливаем все водой на два пальца выше уровня крупы, ставим на огонь и оставляем тушиться в течение часа. В течение приготовления блюдо мешать не стоит — лишь только перед подачей на стол.

Для любителей необычных блюд рекомендуем приготовить плов с сухофруктами. Вы такого никогда не пробовали.