Пышный и воздушный пирог получится даже без муки: вот как он готовится

С таким десертом близкие выпьют весь чай в доме

Вряд ли кто-то сможет пройти мимо воздушного пирога и не взять кусочек. А хотите удивить близких и приготовить выпечку даже без грамма муки?

В это сложно поверить, но "На пенсии" предлагает рецепт воздушного пирога даже без грамма муки. Выпечка получится нежной и легкой, как облачко и "заставит" близких облизывать тарелки. Все точно будут в восторге!

Как приготовить пирог без муки

Ингредиенты:

куриные яйца – 4 шт.;

греческий йогурт – 400 г;

сахар – 70-80 г;

крахмал (лучше кукурузный) – 50 г;

разрыхлитель – 1 чайная ложка;

соль – щепотка;

пакетик ванильного сахара.

Способ приготовления:

Куриные желтки отделяем от белков и в глубокой миске смешиваем их с йогуртом, обычным и ванильным сахаром, крахмалом с разрыхлителем. Перемешиваем все до однородного состояния. В отдельной емкости с помощью миксера взбиваем до устойчивой пены белки со щепоткой соли. Аккуратно, частями вводим массу из желтков, перемешивая лопаткой. Форму для выпекания застилаем пергаментом, выливаем тесто и отправляем все в разогретую до 170 градусов духовку на 45 минут.

Сверху готовый пирог по желанию посыпаем сахарной пудрой. Также можно разрезать его на части и смазать сметанным или заварным кремом.