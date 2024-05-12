Пышный и воздушный пирог получится даже без муки: вот как он готовится
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С таким десертом близкие выпьют весь чай в доме
Вряд ли кто-то сможет пройти мимо воздушного пирога и не взять кусочек. А хотите удивить близких и приготовить выпечку даже без грамма муки?
В это сложно поверить, но "На пенсии" предлагает рецепт воздушного пирога даже без грамма муки. Выпечка получится нежной и легкой, как облачко и "заставит" близких облизывать тарелки. Все точно будут в восторге!
Как приготовить пирог без муки
Ингредиенты:
- куриные яйца – 4 шт.;
- греческий йогурт – 400 г;
- сахар – 70-80 г;
- крахмал (лучше кукурузный) – 50 г;
- разрыхлитель – 1 чайная ложка;
- соль – щепотка;
- пакетик ванильного сахара.
Способ приготовления:
- Куриные желтки отделяем от белков и в глубокой миске смешиваем их с йогуртом, обычным и ванильным сахаром, крахмалом с разрыхлителем. Перемешиваем все до однородного состояния.
- В отдельной емкости с помощью миксера взбиваем до устойчивой пены белки со щепоткой соли. Аккуратно, частями вводим массу из желтков, перемешивая лопаткой.
- Форму для выпекания застилаем пергаментом, выливаем тесто и отправляем все в разогретую до 170 градусов духовку на 45 минут.
Сверху готовый пирог по желанию посыпаем сахарной пудрой. Также можно разрезать его на части и смазать сметанным или заварным кремом.