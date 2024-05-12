Такой "Жабой в норе" близкие с удовольствием и позавтракают, и перекусят: необычный рецепт
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Такие сосиски порадуют и глаз, и желудок
Думаете, сосиской в тесте невозможно удивить? И зря. Стоит только услышать название этого блюда — "Жаба в норе" — и вы точно удивитесь.
"Жаба в норе" — это сосиска в тесте, однако не наша, привычная, а в английском варианте. Строго говоря, сосиски получаются не в тесте, а в кляре. Заинтригованы? Тогда вместе с Shuba идем готовить.
Как приготовить "Жабу в норе"
Ингредиенты на 4 порции:
- колбаски для жарки — 4 шт.;
- лук красный — 1/2 шт.;
- бекон — 150 г;
- сыр горгонзола — 125 г;
- розмарин, веточка — 2 ст. л.;
- растительное масло — по вкусу
Для кляра:
- яйцо куриное, большое — 3 шт.;
- мука пшеничная — 110 г;
- молоко 3,2% — 280 мл.
Способ приготовления:
- Для кляра смешиваем до однородности яйцо, муку и молоко и даем отдохнуть как минимум на 30 минут.
- Тем временем чистим и нарезаем ломтиками лук, измельчаем горгонзолу и розмарин, крупно нарезаем бекон.
- В форму для выпечки вливаем столько масла, чтобы оно покрыло дно большой формы для выпечки. Отправляем на минуту в разогретую до 250 градусов духовку.
- Достаем форму, выкладываем в нее сосиски, красный лук и бекон и отправляем все в духовку на 5 минут — сосиски должны подрумяниться.
- Извлекаем форму с сосисками, быстро вливаем кляр, посыпаем все горгонзолой и розмарином. Отправляем снова все в духовку на 25-30 минут, пока кляр не поднимется и не приобретет золотистый цвет.
С сосисками можно приготовить также необычную запеканку. Она готовится быстро, но также быстро съедается.