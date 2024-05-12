Витаминная "шаурма": лучший завтрак готовится по этому рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Сытный рулет из лаваша с курицей и овощами
Сытный рулет из лаваша с курицей и овощами. Фото shuba.life

Отличный способ забыть о голоде до обеда

Хочется быстро приготовить сытный и вкусный завтрак? Тогда рулет из лаваша — самый оптимальный вариант.

Вместе с Shuba предлагаем весенний вариант — лаваш с отварной курицей, овощами и большим количеством зелени. Это отличный вариант накормить всю семью до самого обеда. Но будьте осторожны — такой рулет близкие будут просить каждый день, чтобы позавтракать им и взять с собой в школу или на работу. Такая "шаурма" понравится абсолютно всем.

Как приготовить рулет из лаваша с курицей и овощами

Ингредиенты на 2 порции:

  • лук репчатый — 1 шт.;
  • куриное филе — 500 г;
  • тонкий лаваш — 2 шт.;
  • перец болгарский красный — 1 шт.;
  • огурец — 2 шт.;
  • укроп, пучок — 1 шт.;
  • майонез 72%, соль, перец черный молотый — по вкусу;
  • салат, листья — 2 шт.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе отвариваем до готовности. Даем мясу остыть, измельчаем в блендере или мелко нарезаем.
  2. Все необходимые овощи моем и сушим. Лук, перец и огурцы нарезаем тоненькой соломкой или небольшими кубиками.
  3. Все подготовленные ингредиенты отправляем в салатник. Добавляем нарезанный укроп. Все солим и перчим.
  4. Лаваш смазываем майонезом, выкладываем салат и накрываем другим листом лаваша. Смазываем тонким слоем начинки, сворачиваем рулет и по желанию нарезаем его.

Кстати, армянский лаваш для этого рулета можно приготовить самостоятельно. Попробуйте — это просто.

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