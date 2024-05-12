Витаминная "шаурма": лучший завтрак готовится по этому рецепту
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Отличный способ забыть о голоде до обеда
Хочется быстро приготовить сытный и вкусный завтрак? Тогда рулет из лаваша — самый оптимальный вариант.
Вместе с Shuba предлагаем весенний вариант — лаваш с отварной курицей, овощами и большим количеством зелени. Это отличный вариант накормить всю семью до самого обеда. Но будьте осторожны — такой рулет близкие будут просить каждый день, чтобы позавтракать им и взять с собой в школу или на работу. Такая "шаурма" понравится абсолютно всем.
Как приготовить рулет из лаваша с курицей и овощами
Ингредиенты на 2 порции:
- лук репчатый — 1 шт.;
- куриное филе — 500 г;
- тонкий лаваш — 2 шт.;
- перец болгарский красный — 1 шт.;
- огурец — 2 шт.;
- укроп, пучок — 1 шт.;
- майонез 72%, соль, перец черный молотый — по вкусу;
- салат, листья — 2 шт.
Способ приготовления:
- Куриное филе отвариваем до готовности. Даем мясу остыть, измельчаем в блендере или мелко нарезаем.
- Все необходимые овощи моем и сушим. Лук, перец и огурцы нарезаем тоненькой соломкой или небольшими кубиками.
- Все подготовленные ингредиенты отправляем в салатник. Добавляем нарезанный укроп. Все солим и перчим.
- Лаваш смазываем майонезом, выкладываем салат и накрываем другим листом лаваша. Смазываем тонким слоем начинки, сворачиваем рулет и по желанию нарезаем его.
Кстати, армянский лаваш для этого рулета можно приготовить самостоятельно. Попробуйте — это просто.