Витаминная "шаурма": лучший завтрак готовится по этому рецепту

Отличный способ забыть о голоде до обеда

Хочется быстро приготовить сытный и вкусный завтрак? Тогда рулет из лаваша — самый оптимальный вариант.

Вместе с Shuba предлагаем весенний вариант — лаваш с отварной курицей, овощами и большим количеством зелени. Это отличный вариант накормить всю семью до самого обеда. Но будьте осторожны — такой рулет близкие будут просить каждый день, чтобы позавтракать им и взять с собой в школу или на работу. Такая "шаурма" понравится абсолютно всем.

Как приготовить рулет из лаваша с курицей и овощами

Ингредиенты на 2 порции:

лук репчатый — 1 шт.;

куриное филе — 500 г;

тонкий лаваш — 2 шт.;

перец болгарский красный — 1 шт.;

огурец — 2 шт.;

укроп, пучок — 1 шт.;

майонез 72%, соль, перец черный молотый — по вкусу;

салат, листья — 2 шт.

Способ приготовления:

Куриное филе отвариваем до готовности. Даем мясу остыть, измельчаем в блендере или мелко нарезаем. Все необходимые овощи моем и сушим. Лук, перец и огурцы нарезаем тоненькой соломкой или небольшими кубиками. Все подготовленные ингредиенты отправляем в салатник. Добавляем нарезанный укроп. Все солим и перчим. Лаваш смазываем майонезом, выкладываем салат и накрываем другим листом лаваша. Смазываем тонким слоем начинки, сворачиваем рулет и по желанию нарезаем его.

Кстати, армянский лаваш для этого рулета можно приготовить самостоятельно. Попробуйте — это просто.