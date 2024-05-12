И салат, и намазка: рецепт, который точно понадобится после Пасхи
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После Паски остались вареные яйца и не знаете, что из них приготовить? Предлагаем сегодня необычный рецепт блюда-конструктора — его можно подавать и как салат, и в качестве намазки.
Вместе с Shuba предлагаем приготовить вариант классического американского яичного салата. Готовится он просто — вам нужно сварить яйца, измельчить их и перемешать со специями и майонезом. А если вы будете использовать вареные яйца, на это уйдут считанные минуты. Подавать это блюдо можно также в качестве намазки для бутербродов, сэндвичей и тостов.
Как приготовить быстрый яичный салат
Ингредиенты на 3 порции:
- яйца куриные — 3 шт.;
- сливочный сыр — 300 г;
- лук порей — 1 шт.;
- паприка молотая, соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Яйца отвариваем круто. Моем их под холодной водой, даем остыть, чистим от скорлупы и мелко нарезаем.
- Лук-порей тщательно моем и чистим. Мелко шинкуем белую часть и немного зеленой. Отправляем подготовленный порей в салатник.
- Туда же выкладываем сливочный сыр. Тщательно перемешиваем с луком.
- В салатник добавляем подготовленные куриные яйца. Солим, добавляем паприку, очень осторожно все перемешиваем.
По желанию можно подавать яичный салат с домашним хлебом. Получится вкусно.