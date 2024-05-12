И салат, и намазка: рецепт, который точно понадобится после Пасхи

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После Паски остались вареные яйца и не знаете, что из них приготовить? Предлагаем сегодня необычный рецепт блюда-конструктора — его можно подавать и как салат, и в качестве намазки.

Вместе с Shuba предлагаем приготовить вариант классического американского яичного салата. Готовится он просто — вам нужно сварить яйца, измельчить их и перемешать со специями и майонезом. А если вы будете использовать вареные яйца, на это уйдут считанные минуты. Подавать это блюдо можно также в качестве намазки для бутербродов, сэндвичей и тостов.

Как приготовить быстрый яичный салат

Ингредиенты на 3 порции:

яйца куриные — 3 шт.;

сливочный сыр — 300 г;

лук порей — 1 шт.;

паприка молотая, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца отвариваем круто. Моем их под холодной водой, даем остыть, чистим от скорлупы и мелко нарезаем. Лук-порей тщательно моем и чистим. Мелко шинкуем белую часть и немного зеленой. Отправляем подготовленный порей в салатник. Туда же выкладываем сливочный сыр. Тщательно перемешиваем с луком. В салатник добавляем подготовленные куриные яйца. Солим, добавляем паприку, очень осторожно все перемешиваем.

По желанию можно подавать яичный салат с домашним хлебом. Получится вкусно.