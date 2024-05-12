Гора вкуснятины всего из трех ингредиентов: печенье получится в сто раз вкуснее магазинного (фото)
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Вкуснее этого рецепта вы не найдете
Ароматное, вкусное печенье с любым напитком – это всегда отличный вариант для сытного и вкусного перекуса. Спасает он и в случае, если нужно взять с собой в дорогу, на работу или детям в школу.
Единственное, что смущает кулинаров — сложность и долгое время приготовления. Однако "Телеграф" в книге "Украинские народные рецепты" нашел рецепт печенья всего из трех основных ингредиентов. Вам необходимо просто все смешать, отправить на противень — все остальное сделает духовка. С этим рецептом о магазинных сладостях забудут даже дети-привереды. Ну что, идем готовить?
Как приготовить печенье на десерт
Ингредиенты:
- сливочное масло — 500 г;
- сахарная пудра — 250 г;
- мука — 700 г;
- ванилин — по вкусу.
Способ приготовления:
- Сливочное масло взбиваем вместе с сахарной пудрой.
- В полученную массу добавляем ванилин, муку и все тщательно перемешиваем до однородного состояния. Тесто отправляем в кондитерский мешок.
- Форму для выпечки смазываем масло и выкладываем тесто, формируя печенья. Отправляем все в духовку и выпекаем до готовности при высокой температуре.
Готовое печенье охлаждаем и посыпаем сахарной пудрой. Подаем с любимым напитком.