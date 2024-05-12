Гора вкуснятины всего из трех ингредиентов: печенье получится в сто раз вкуснее магазинного (фото)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Отличный рецепт для семейного чаепития
Отличный рецепт для семейного чаепития. Фото shuba.life

Вкуснее этого рецепта вы не найдете

Ароматное, вкусное печенье с любым напитком – это всегда отличный вариант для сытного и вкусного перекуса. Спасает он и в случае, если нужно взять с собой в дорогу, на работу или детям в школу.

Единственное, что смущает кулинаров — сложность и долгое время приготовления. Однако "Телеграф" в книге "Украинские народные рецепты" нашел рецепт печенья всего из трех основных ингредиентов. Вам необходимо просто все смешать, отправить на противень — все остальное сделает духовка. С этим рецептом о магазинных сладостях забудут даже дети-привереды. Ну что, идем готовить?

Как приготовить печенье на десерт

Ингредиенты:

  • сливочное масло — 500 г;
  • сахарная пудра — 250 г;
  • мука — 700 г;
  • ванилин — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Сливочное масло взбиваем вместе с сахарной пудрой.
  2. В полученную массу добавляем ванилин, муку и все тщательно перемешиваем до однородного состояния. Тесто отправляем в кондитерский мешок.
  3. Форму для выпечки смазываем масло и выкладываем тесто, формируя печенья. Отправляем все в духовку и выпекаем до готовности при высокой температуре.
Домашнее печенье к кофе
Фото: Телеграф

Готовое печенье охлаждаем и посыпаем сахарной пудрой. Подаем с любимым напитком.

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#Рецепт #Печенье #Творог #Готовим дома