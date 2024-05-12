Самый вкусный способ доесть паски: готовим оригинальный десерт с яблоками
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И близкие наедятся, и паски не выбросите
Что делать, если перед Пасхой напекли много разнообразных пасок и не успели их съесть? У нас есть отличный выход.
Конечно, из остатков паски можно приготовить отличные сухарики или пустить выпечку на панировочные сухари. Однако Рixelinform предлагает еще один вкусный способ решения этой проблемы – яблочный десерт из засохшей паски. Близкие точно получат массу удовольствия!
Как приготовить десерт с яблоками из черствой паски
Ингредиенты:
- 400 г черствой паски;
- 2 куриных яйца;
- 80 г сахара;
- щепотка соли;
- 10 г кукурузного крахмала;
- 400 мл молока;
- 50 г сливочного масла;
- корица и ванилин по вкусу;
- цедра 1 апельсина;
- 2 ст. л. апельсинового сока;
- 1 большое яблоко.
Способ приготовления:
- Куриные яйца смешиваем сахаром. Все солим, добавляем молоко и отправляем на плиту. Готовим, пока смесь не станет густеть.
- В полученную массу добавляем сливочное масло, ванилин, апельсиновую цедру и сок. Все перемешиваем до однородного состояния и даем смеси остыть.
- Тем временем с паски срезаем верхушку и нарезаем ломтиками. Выкладываем в смазанную маслом форму для запекания.
- Чистим от семян и нарезаем ломтиками яблоки. Выкладываем их в форму на паску. Посыпаем все сверху сахаром и корицей и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.
Подавать такой десерт можно с заварным кремом или домашней сметаной. Приятного аппетита!