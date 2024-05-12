Самый вкусный способ доесть паски: готовим оригинальный десерт с яблоками

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Отличный десерт из черствой паски
Отличный десерт из черствой паски. Фото shuba.life

И близкие наедятся, и паски не выбросите

Что делать, если перед Пасхой напекли много разнообразных пасок и не успели их съесть? У нас есть отличный выход.

Конечно, из остатков паски можно приготовить отличные сухарики или пустить выпечку на панировочные сухари. Однако Рixelinform предлагает еще один вкусный способ решения этой проблемы – яблочный десерт из засохшей паски. Близкие точно получат массу удовольствия!

Как приготовить десерт с яблоками из черствой паски

Ингредиенты:

  • 400 г черствой паски;
  • 2 куриных яйца;
  • 80 г сахара;
  • щепотка соли;
  • 10 г кукурузного крахмала;
  • 400 мл молока;
  • 50 г сливочного масла;
  • корица и ванилин по вкусу;
  • цедра 1 апельсина;
  • 2 ст. л. апельсинового сока;
  • 1 большое яблоко.

Способ приготовления:

  1. Куриные яйца смешиваем сахаром. Все солим, добавляем молоко и отправляем на плиту. Готовим, пока смесь не станет густеть.
  2. В полученную массу добавляем сливочное масло, ванилин, апельсиновую цедру и сок. Все перемешиваем до однородного состояния и даем смеси остыть.
  3. Тем временем с паски срезаем верхушку и нарезаем ломтиками. Выкладываем в смазанную маслом форму для запекания.
  4. Чистим от семян и нарезаем ломтиками яблоки. Выкладываем их в форму на паску. Посыпаем все сверху сахаром и корицей и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

Подавать такой десерт можно с заварным кремом или домашней сметаной. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Пирог #Паска #Готовим дома