Самый вкусный способ доесть паски: готовим оригинальный десерт с яблоками

И близкие наедятся, и паски не выбросите

Что делать, если перед Пасхой напекли много разнообразных пасок и не успели их съесть? У нас есть отличный выход.

Конечно, из остатков паски можно приготовить отличные сухарики или пустить выпечку на панировочные сухари. Однако Рixelinform предлагает еще один вкусный способ решения этой проблемы – яблочный десерт из засохшей паски. Близкие точно получат массу удовольствия!

Как приготовить десерт с яблоками из черствой паски

Ингредиенты:

400 г черствой паски;

2 куриных яйца;

80 г сахара;

щепотка соли;

10 г кукурузного крахмала;

400 мл молока;

50 г сливочного масла;

корица и ванилин по вкусу;

цедра 1 апельсина;

2 ст. л. апельсинового сока;

1 большое яблоко.

Способ приготовления:

Куриные яйца смешиваем сахаром. Все солим, добавляем молоко и отправляем на плиту. Готовим, пока смесь не станет густеть. В полученную массу добавляем сливочное масло, ванилин, апельсиновую цедру и сок. Все перемешиваем до однородного состояния и даем смеси остыть. Тем временем с паски срезаем верхушку и нарезаем ломтиками. Выкладываем в смазанную маслом форму для запекания. Чистим от семян и нарезаем ломтиками яблоки. Выкладываем их в форму на паску. Посыпаем все сверху сахаром и корицей и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

Подавать такой десерт можно с заварным кремом или домашней сметаной. Приятного аппетита!