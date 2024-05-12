Не придется два часа стоять на кухне: мамина хитрость, как быстро нарезать капусту

Все очень быстро и просто

Для ароматной, нежной и вкусной тушеной капусты очень важно, чтобы овощ был нарезан мелко — тогда он быстрее приготовится. А что уже говорить о салатах — важно, чтобы в этом блюде капуста была мелко нарезанной и приятно хрустела во время еды.

Чтобы не тратить много времени на тонкую нарезку капусты, часто опытные кулинары применяют овощечистку. Она поможет быстро и красиво, одной толщины, нарезать этот овощ. Вместе с Рixelinform поделимся одним трюком, благодаря которому вы быстро справитесь с проблемой. Мама нарезала капусту именно так и делала это быстро.

Как мелко нашинковать капусту с помощью овощечистки

Процесс нарезки капусты с помощью овощечистки невероятно прост. Для начала овощ необходимо разрезать на 4 части таким образом, чтобы на каждой из них осталась полоса початка.

После этого нужно взять овощечистку и начать быстро скрести головку поступательными движениями. В результате такой нарезки у вас получатся тоненькие кусочки, которые очень легко жевать, быстро солить и просто пропитать соусом.

Поэтому измельченная овощечисткой капуста – лучший вариант для добавления в любимые салаты и другие блюда. Попробуйте — и убедитесь сами.