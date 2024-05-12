Может привести к пожару или порче прибора: что нельзя делать с микроволновкой

Для использования микроволновки важны детали

Микроволновая печь — важный помощник на кухне. С ее помощью можно и приготовить разнообразные блюда, и разогреть продукты.

Однако использовать ее нужно осторожно, соблюдая ряд правил. Вместе с "РБК-Украина" расскажем о ряде правилах, которые нужно знать при пользовании этим прибором.

Как правильно пользоваться микроволновкой

При использовании этого прибора нельзя разогревать некоторые виды пищи. Это яйца в скорлупе и сваренные целиком; большие куски жареного или отварного мяса; свекла, сельдерей и шпинат; замороженное мясо; острый перец и кисломолочная продукция.

Также не стоит ставить в микроволновку некоторые виды посуды и пакеты. Среди них:

металлические изделия, консервные банки и изделия из фольги — могут быть искры и даже может произойти возгорание;

пластиковые ланчбоксы расплавятся;

бумажные пакеты могут загореться, имеющийся клей — расплавиться;

металлы в составе хрустальной посуды могут вывести из строя технику.

Для микроволновки подходит стеклянная, керамическая и силиконовая посуда. Главное — следить, чтобы на тарелках не было позолоты и металлических окантовок.

Определить, подходит ли емкость для микроволновки, поможет один лайфхак. Нужно в посуду налить воду и подержать минуту на полной мощности. Если в результате емкость холодная, а жидкость внутри горячая — все нормально, если наоборот — посуда не пригодна для нагрева.

В микроволновке лучше не стерилизовать сухие банки. Все дело в том, что прибор начнет перегреваться и может выйти из строя.

Чтоб простерилизовать банки, нужно их сначала помыть, в каждую залить около100 мл прохладной воды и пропарить в микроволновке на самой высокой мощности 10-12 минут.

Микроволновка прослужит долго, если в разогреваемых продуктах есть хоть какое-то количество влаги. По этой причине орехи, сухари, сухофрукты, семена не следует отправлять в печь.

Также не стоит ставить в микроволновку посуду из холодильника. Все дело в перепаде температуры, из-за которого есть риск, что тарелка или миска расколется.

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