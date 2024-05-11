Готовящийся торт пока закипает чайник: идеальный ленивый рецепт к чаю
- Автор
-
- Дата публикации
-
Прекрасный рецепт домашних сладостей
Мы рассказывали, как испечь вкусную польскую шарлотку с начинкой. Если же вы хотите получить вкусный десерт быстро и без труда, обратите внимание на следующий рецепт.
Этот торт – настоящая находка для тех, кто не любит долго возиться на кухне. Простой рецепт, минимум ингредиентов, а результат невероятно вкусный и нежный десерт. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".
Ингредиенты:
- 500 г бисквитного печенья
- 200 г грецких орехов
- 1 банка вареной сгущенки
- 2 ст. л. сметаны
- 100 г сливочного масла
- 2/3 плитки молочного шоколада
Способ приготовления:
- Размешайте печенье руками в крошку среднего размера. Вы можете регулировать величину кусочков по своему усмотрению.
- Измельчите грецкие орехи и добавьте их к крохе печенья. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
- В глубокой миске соедините вареную сгущенку, сметану и сливочное масло комнатной температуры. Тщательно взбейте венчик крем до однородной консистенции.
- Вылейте крем на крошку печенья с орехами. Перемешайте все ингредиенты ложкой в однородную массу.
- Выложите полученную массу в глубокую миску, выстланную пищевой пленкой. Разровняйте торт и поставьте его в холодильник на 20-30 минут, чтобы он пропитался.
- Снимите с торта пищевую пленку. Натрите на мелкой терке охлажденный молочный шоколад и посыпьте им торт со всех сторон.
Протрите края миски салфеткой и подавайте торт к столу. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейшие рогалики.