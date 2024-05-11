Готовящийся торт пока закипает чайник: идеальный ленивый рецепт к чаю

Прекрасный рецепт домашних сладостей

Мы рассказывали, как испечь вкусную польскую шарлотку с начинкой. Если же вы хотите получить вкусный десерт быстро и без труда, обратите внимание на следующий рецепт.

Этот торт – настоящая находка для тех, кто не любит долго возиться на кухне. Простой рецепт, минимум ингредиентов, а результат невероятно вкусный и нежный десерт. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

500 г бисквитного печенья

200 г грецких орехов

1 банка вареной сгущенки

2 ст. л. сметаны

100 г сливочного масла

2/3 плитки молочного шоколада

Способ приготовления:

Размешайте печенье руками в крошку среднего размера. Вы можете регулировать величину кусочков по своему усмотрению. Измельчите грецкие орехи и добавьте их к крохе печенья. Тщательно перемешайте все ингредиенты. В глубокой миске соедините вареную сгущенку, сметану и сливочное масло комнатной температуры. Тщательно взбейте венчик крем до однородной консистенции. Вылейте крем на крошку печенья с орехами. Перемешайте все ингредиенты ложкой в однородную массу. Выложите полученную массу в глубокую миску, выстланную пищевой пленкой. Разровняйте торт и поставьте его в холодильник на 20-30 минут, чтобы он пропитался. Снимите с торта пищевую пленку. Натрите на мелкой терке охлажденный молочный шоколад и посыпьте им торт со всех сторон.

Протрите края миски салфеткой и подавайте торт к столу. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейшие рогалики.