Завтрак на всю семью за считанные минуты: так вкусно сосиски вы еще не готовили
- Автор
-
- Дата публикации
-
Очень простой рецепт завтрака
Мы делились рецептом вкуснейшей маринованной рыбки. Теперь делимся рецептом чудесного завтрака.
Этот рецепт сосисок в лаваше станет вашим фаворитом среди скорых завтраков. Насладиться ароматным и хрустящим блюдом вы сможете в считанные минуты. Рецептом поделились на портале "1 минута".
Ингредиенты:
- 7 сосисок
- 2 листа лаваша
- 2 яйца
- соль и перец по вкусу
- 150 г твердого сыра
- любимые специи
- свежая зелень
Способ приготовления:
- Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Взбейте яйца с солью, перцем и другими излюбленными специями до однородной консистенции.
- Очистите сосиски от плёнки. Разрежьте лаваш на 7 равных частей. На каждый кусок лаваша натрите немного творога, а затем выложите сосиску.
- Заверните лаваш вокруг сосиски, чтобы ее полностью закрыть. Зафиксируйте лаваш зубочистками, чтобы он не развернулся во время выпечки.
- Смажьте лаваш яичной смесью. Выложите лаваши с сосисками на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте в течение 10-15 минут до золотистого цвета.
Готовые сосиски в лаваше подавайте к столу горячими, посыпав свежей зеленью. Также мы делились рецептом вкуснейшего салата.