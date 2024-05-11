Завтрак на всю семью за считанные минуты: так вкусно сосиски вы еще не готовили

Очень простой рецепт завтрака

Мы делились рецептом вкуснейшей маринованной рыбки. Теперь делимся рецептом чудесного завтрака.

Этот рецепт сосисок в лаваше станет вашим фаворитом среди скорых завтраков. Насладиться ароматным и хрустящим блюдом вы сможете в считанные минуты. Рецептом поделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

7 сосисок

2 листа лаваша

2 яйца

соль и перец по вкусу

150 г твердого сыра

любимые специи

свежая зелень

Способ приготовления:

Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Взбейте яйца с солью, перцем и другими излюбленными специями до однородной консистенции. Очистите сосиски от плёнки. Разрежьте лаваш на 7 равных частей. На каждый кусок лаваша натрите немного творога, а затем выложите сосиску. Заверните лаваш вокруг сосиски, чтобы ее полностью закрыть. Зафиксируйте лаваш зубочистками, чтобы он не развернулся во время выпечки. Смажьте лаваш яичной смесью. Выложите лаваши с сосисками на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте в течение 10-15 минут до золотистого цвета.

Готовые сосиски в лаваше подавайте к столу горячими, посыпав свежей зеленью. Также мы делились рецептом вкуснейшего салата.