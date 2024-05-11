Завтрак на всю семью за считанные минуты: так вкусно сосиски вы еще не готовили

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Интересный способ приготовить сосиски
Интересный способ приготовить сосиски. Фото 24 канал

Очень простой рецепт завтрака

Мы делились рецептом вкуснейшей маринованной рыбки. Теперь делимся рецептом чудесного завтрака.

Этот рецепт сосисок в лаваше станет вашим фаворитом среди скорых завтраков. Насладиться ароматным и хрустящим блюдом вы сможете в считанные минуты. Рецептом поделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

  • 7 сосисок
  • 2 листа лаваша
  • 2 яйца
  • соль и перец по вкусу
  • 150 г твердого сыра
  • любимые специи
  • свежая зелень

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Взбейте яйца с солью, перцем и другими излюбленными специями до однородной консистенции.
  2. Очистите сосиски от плёнки. Разрежьте лаваш на 7 равных частей. На каждый кусок лаваша натрите немного творога, а затем выложите сосиску.
  3. Заверните лаваш вокруг сосиски, чтобы ее полностью закрыть. Зафиксируйте лаваш зубочистками, чтобы он не развернулся во время выпечки.
  4. Смажьте лаваш яичной смесью. Выложите лаваши с сосисками на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте в течение 10-15 минут до золотистого цвета.

Готовые сосиски в лаваше подавайте к столу горячими, посыпав свежей зеленью. Также мы делились рецептом вкуснейшего салата.

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