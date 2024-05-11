Таропрогноз на 12 мая 2024: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

День обещает быть тяжелым

В воскресенье, 12 мая 2024 года, у многих неожиданно могут возникнуть проблемы или дурное настроение, однако у некоторых наоборот подойдут к концу тяжелые времена.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двенадцатый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Восьмерка мечей, перевернутая Колесница, перевернутая Восьмерка кубков

Восьмерка мечей

В ближайшем времени Вы можете почувствовать себя будто скованными духовными оковами и не чувствовать в себе сил что-либо решать. Карта предупреждает, что могут возникнуть временные трудности или плохие новости.

Перевернутая Колесница

Ваши эмоции могут выйти из-под контроля, из-за чего Вы можете совершить импульсивные, непродуманные и даже саморазрушительные поступки, о которых в будущем пожалеете.

Перевернутая Восьмерка кубков

Возможно, в прошлом Вы совершили ошибку, из-за чего были вынуждены впустую тратить время. Однако в этом положении карта указывает, что тяжелые времена подходят к концу. Более того, может появиться новая любовь или отношения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.