Идеальная закуска "под рюмку": дешевые, но нереально вкусные бутерброды

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Это идеальная закуска для перекуса или на праздничный стол
Это идеальная закуска для перекуса или на праздничный стол. Фото shuba.life

Эта намазка исчезнет со стола прершей

Мы говорили, как приготовить аппетитные бутерброды на праздничный стол. Теперь делимся рецептом вкусной и сытной намазки, которая отлично подойдет как на праздник, так и каждый день.

Эта намазка с селедкой – настоящая находка для любого застолья. Она не только невероятно вкусна, но и очень проста в приготовлении. Рецептом поделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

  • 1 малосольная сельдь
  • 1 луковица
  • 1 кисло-сладкое яблоко
  • 3 вареных яйца
  • 1 вареная морковь
  • 1 плавленый сырок
  • 50 г сливочного масла
  • немного уксуса

Способ приготовления:

  1. Нарежьте селедку на мелкие кубики, предварительно удалив кости и кожу. Натрите на терке вареные яйца и морковь.
  2. Нарежьте лук и яблоко мелкими кубиками. Смешайте в миске сельдь, яйца, морковь, лук и яблоко.
  3. Добавьте сливочное масло и несколько капель уксуса. Добавьте порезанный плавленый творожок.
  4. Перебейте все блендером до однородной кремовой текстуры. Попробуйте по вкусу и при необходимости подсолите.
  5. Украсьте бутерброды этой мазкой и подавайте на стол. Для более пикантного вкуса добавьте в намазку чуть-чуть черного перца или горчицы.

Эта изысканная намазка с селедкой станет настоящим украшением вашего застолья. Также мы делились рецептом вкусной маринованной рыбки.

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#Рецепт #Закуска #Бутерброды #Сельдь #намазка