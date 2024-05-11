Идеальная закуска "под рюмку": дешевые, но нереально вкусные бутерброды
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Эта намазка исчезнет со стола прершей
Мы говорили, как приготовить аппетитные бутерброды на праздничный стол. Теперь делимся рецептом вкусной и сытной намазки, которая отлично подойдет как на праздник, так и каждый день.
Эта намазка с селедкой – настоящая находка для любого застолья. Она не только невероятно вкусна, но и очень проста в приготовлении. Рецептом поделились на портале "1 минута".
Ингредиенты:
- 1 малосольная сельдь
- 1 луковица
- 1 кисло-сладкое яблоко
- 3 вареных яйца
- 1 вареная морковь
- 1 плавленый сырок
- 50 г сливочного масла
- немного уксуса
Способ приготовления:
- Нарежьте селедку на мелкие кубики, предварительно удалив кости и кожу. Натрите на терке вареные яйца и морковь.
- Нарежьте лук и яблоко мелкими кубиками. Смешайте в миске сельдь, яйца, морковь, лук и яблоко.
- Добавьте сливочное масло и несколько капель уксуса. Добавьте порезанный плавленый творожок.
- Перебейте все блендером до однородной кремовой текстуры. Попробуйте по вкусу и при необходимости подсолите.
- Украсьте бутерброды этой мазкой и подавайте на стол. Для более пикантного вкуса добавьте в намазку чуть-чуть черного перца или горчицы.
Эта изысканная намазка с селедкой станет настоящим украшением вашего застолья. Также мы делились рецептом вкусной маринованной рыбки.