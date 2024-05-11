Идеальная закуска "под рюмку": дешевые, но нереально вкусные бутерброды

Эта намазка исчезнет со стола прершей

Мы говорили, как приготовить аппетитные бутерброды на праздничный стол. Теперь делимся рецептом вкусной и сытной намазки, которая отлично подойдет как на праздник, так и каждый день.

Эта намазка с селедкой – настоящая находка для любого застолья. Она не только невероятно вкусна, но и очень проста в приготовлении. Рецептом поделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

1 малосольная сельдь

1 луковица

1 кисло-сладкое яблоко

3 вареных яйца

1 вареная морковь

1 плавленый сырок

50 г сливочного масла

немного уксуса

Способ приготовления:

Нарежьте селедку на мелкие кубики, предварительно удалив кости и кожу. Натрите на терке вареные яйца и морковь. Нарежьте лук и яблоко мелкими кубиками. Смешайте в миске сельдь, яйца, морковь, лук и яблоко. Добавьте сливочное масло и несколько капель уксуса. Добавьте порезанный плавленый творожок. Перебейте все блендером до однородной кремовой текстуры. Попробуйте по вкусу и при необходимости подсолите. Украсьте бутерброды этой мазкой и подавайте на стол. Для более пикантного вкуса добавьте в намазку чуть-чуть черного перца или горчицы.

Эта изысканная намазка с селедкой станет настоящим украшением вашего застолья. Также мы делились рецептом вкусной маринованной рыбки.