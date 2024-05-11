Лучше рецепта вы не найдете: идеальный семейный ужин из четырех куриных окорочков
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Недорогое и быстрое в приготовлении блюдо
Хочется приготовить на ужин простое, но сытное блюдо? Тогда куриные окорочка — то, что вам нужно.
Вместе с Shuba мы расскажем, как запечь окорочка с шампиньонами. С этим рецептом у вас получится мясное блюдо с аппетитным соусом на основе шампиньонов. Сливки придадут ему бархатистости, а если взять лесные грибы — соус будет еще вкуснее. Добавление сливок гарантирует бархатистость, поэтому рекомендуем не отказываться от этого ингредиента!
Как запечь куриные окорочка с грибами
Ингредиенты на 4 порции:
- куриные бедрышки — 4 шт.;
- шампиньоны — 300 г;
- розмарин, веточка — 2 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- перец черный молотый, приправа к курице — по вкусу;
- сливки — 200 мл;
- зелень, соль — по вкусу;
- масло подсолнечное — 40 мл.
Способ приготовления:
- Моем и сушим окорочка. Натираем их перцем, солью и специями.
- Мясо отправляем в форму для запекания, сверху выкладываем веточки розмарина, сбрызгиваем маслом и накройте фольгой.
- Отправляем окорочка в разогретую до 180 градусов на 20 минут, после снимаем фольгу и запекаем еще в течение 10 минут.
- Шампиньоны моем и сушим. Обжариваем их на разогретой сковороде с растительным маслом в течение 5 минут. Солим, перчим, вливаем сливки и доводим до кипения.
- Грибы отправляем к окорочкам и запекаем в течение 10 минут.
Подаем мясо под соусом с грибами, украсив зеленью. Отлично подойдет к окорочкам картофельное пюре.