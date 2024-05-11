Лучше рецепта вы не найдете: идеальный семейный ужин из четырех куриных окорочков

Недорогое и быстрое в приготовлении блюдо

Хочется приготовить на ужин простое, но сытное блюдо? Тогда куриные окорочка — то, что вам нужно.

Вместе с Shuba мы расскажем, как запечь окорочка с шампиньонами. С этим рецептом у вас получится мясное блюдо с аппетитным соусом на основе шампиньонов. Сливки придадут ему бархатистости, а если взять лесные грибы — соус будет еще вкуснее. Добавление сливок гарантирует бархатистость, поэтому рекомендуем не отказываться от этого ингредиента!

Как запечь куриные окорочка с грибами

Ингредиенты на 4 порции:

куриные бедрышки — 4 шт.;

шампиньоны — 300 г;

розмарин, веточка — 2 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

перец черный молотый, приправа к курице — по вкусу;

сливки — 200 мл;

зелень, соль — по вкусу;

масло подсолнечное — 40 мл.

Способ приготовления:

Моем и сушим окорочка. Натираем их перцем, солью и специями. Мясо отправляем в форму для запекания, сверху выкладываем веточки розмарина, сбрызгиваем маслом и накройте фольгой. Отправляем окорочка в разогретую до 180 градусов на 20 минут, после снимаем фольгу и запекаем еще в течение 10 минут. Шампиньоны моем и сушим. Обжариваем их на разогретой сковороде с растительным маслом в течение 5 минут. Солим, перчим, вливаем сливки и доводим до кипения. Грибы отправляем к окорочкам и запекаем в течение 10 минут.

Подаем мясо под соусом с грибами, украсив зеленью. Отлично подойдет к окорочкам картофельное пюре.