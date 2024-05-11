Много начинки и мало теста: такой пирог очень любят в Италии
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Наслаждение в каждом кусочке
От яблочного пирога мало кто откажется. Вряд ли кто-то сможет пройти мимо и удержаться, чтобы не взять кусочек.
Сегодня мы расскажем, как готовят яблочные пироги в Италии. Итальянцы готовят отличную выпечку с минимумом теста и максимумом ингредиентов. Попробуйте — и убедитесь сами. Рецептом делится "Важно знать".
Как приготовить итальянский яблочный пирог
Ингредиенты:
- 900 г яблок;
- 90 г пшеничной муки;
- 50 г сахара;
- 25 г сливочного масла;
- 100 мл молока;
- 2 куриных яйца;
- цедра 1 апельсина;
- сок половинки лимона;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- ванильный сахар по желанию.
Способ приготовления:
- Яйца взбиваем вместе с сахаром и щепоткой соли, добавив по желанию ванильный сахар.
- Когда масса станет пышной, отправляем туда растопленное сливочное масло, теплое молоко и апельсиновую цедру. Взбиваем все вместе в течение 10–15 минут до однородного состояния.
- После в массу добавляем муку, разрыхлитель и лимонный сок, все снова перемешиваем.
- Яблоки чистим, мякоть нарезаем дольками, отправляем в тесто и тщательно перемешиваем.
- Противень застилаем пергаментом и выливаем тесто. Отправляем пирог в разогретую до 180 градусов духовку.
Готовый яблочный пирог посыпаем сахарной пудрой. Подаем с ароматным кофе.