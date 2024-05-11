Много начинки и мало теста: такой пирог очень любят в Италии

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Яблочный пирог по-итальянски
Яблочный пирог по-итальянски. Фото vazhnoznat.com

Наслаждение в каждом кусочке

От яблочного пирога мало кто откажется. Вряд ли кто-то сможет пройти мимо и удержаться, чтобы не взять кусочек.

Сегодня мы расскажем, как готовят яблочные пироги в Италии. Итальянцы готовят отличную выпечку с минимумом теста и максимумом ингредиентов. Попробуйте — и убедитесь сами. Рецептом делится "Важно знать".

Как приготовить итальянский яблочный пирог

Ингредиенты:

  • 900 г яблок;
  • 90 г пшеничной муки;
  • 50 г сахара;
  • 25 г сливочного масла;
  • 100 мл молока;
  • 2 куриных яйца;
  • цедра 1 апельсина;
  • сок половинки лимона;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • ванильный сахар по желанию.

Способ приготовления:

  1. Яйца взбиваем вместе с сахаром и щепоткой соли, добавив по желанию ванильный сахар.
  2. Когда масса станет пышной, отправляем туда растопленное сливочное масло, теплое молоко и апельсиновую цедру. Взбиваем все вместе в течение 10–15 минут до однородного состояния.
  3. После в массу добавляем муку, разрыхлитель и лимонный сок, все снова перемешиваем.
  4. Яблоки чистим, мякоть нарезаем дольками, отправляем в тесто и тщательно перемешиваем.
  5. Противень застилаем пергаментом и выливаем тесто. Отправляем пирог в разогретую до 180 градусов духовку.

Готовый яблочный пирог посыпаем сахарной пудрой. Подаем с ароматным кофе.

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