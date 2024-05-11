Много начинки и мало теста: такой пирог очень любят в Италии

Наслаждение в каждом кусочке

От яблочного пирога мало кто откажется. Вряд ли кто-то сможет пройти мимо и удержаться, чтобы не взять кусочек.

Сегодня мы расскажем, как готовят яблочные пироги в Италии. Итальянцы готовят отличную выпечку с минимумом теста и максимумом ингредиентов. Попробуйте — и убедитесь сами. Рецептом делится "Важно знать".

Как приготовить итальянский яблочный пирог

Ингредиенты:

900 г яблок;

90 г пшеничной муки;

50 г сахара;

25 г сливочного масла;

100 мл молока;

2 куриных яйца;

цедра 1 апельсина;

сок половинки лимона;

1 ч. л. разрыхлителя;

ванильный сахар по желанию.

Способ приготовления:

Яйца взбиваем вместе с сахаром и щепоткой соли, добавив по желанию ванильный сахар. Когда масса станет пышной, отправляем туда растопленное сливочное масло, теплое молоко и апельсиновую цедру. Взбиваем все вместе в течение 10–15 минут до однородного состояния. После в массу добавляем муку, разрыхлитель и лимонный сок, все снова перемешиваем. Яблоки чистим, мякоть нарезаем дольками, отправляем в тесто и тщательно перемешиваем. Противень застилаем пергаментом и выливаем тесто. Отправляем пирог в разогретую до 180 градусов духовку.

Готовый яблочный пирог посыпаем сахарной пудрой. Подаем с ароматным кофе.