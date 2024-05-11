Очень сытно - и без грамма мяса: шикарные котлетки накормят всю семью
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Близкие будут угадывать, из чего биточки
Многие не могут представить ужин и даже праздничный стол без сытных и сочных мясных котлет. А что делать, если биточков захотелось, а фарша дома не оказалось?
В этом случае можно приготовить потрясающие котлеты из… обычного лука. Всего полкило этого привычного овоща, яйца, манка — и удивительное блюдо на столе. Бюджетные, вкусные и сытные биточки придутся по вкусу всей семье. А рецептом делятся "Бабусині рецепти".
Как приготовить луковые котлеты
Ингредиенты:
- 3 луковицы (500 г);
- 2 яйца;
- 3 ст. л. манной крупы;
- 2 зубчика чеснока;
- соль и перец по вкусу;
- подсолнечное масло для жарки;
- 400 мл томатного соуса;
- соевый соус — 1 ложка по желанию.
Способ приготовления:
- Лук и чеснок чистим. Лук нарезаем мелкими кубиками, чеснок измельчаем. Подготовленные ингредиенты отправляем в большую миску
- Туда же добавляем куриные яйца, манную крупу, измельченный чеснок и по желанию соевый соус. Все солим, перчим, тщательно перемешиваем и оставляем "отдохнуть" на 10-15 минут, чтобы манка набухла.
- Через указанное время из луковой массы мокрыми руками формируем котлеты.
- Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом, выкладываем котлеты и обжариваем их с обеих сторон до золотистого цвета.
Готовые котлеты подаем с домашней чиабаттой. Также биточки можно подать с рисом, пюре или макаронами.