Очень сытно - и без грамма мяса: шикарные котлетки накормят всю семью

Близкие будут угадывать, из чего биточки

Многие не могут представить ужин и даже праздничный стол без сытных и сочных мясных котлет. А что делать, если биточков захотелось, а фарша дома не оказалось?

В этом случае можно приготовить потрясающие котлеты из… обычного лука. Всего полкило этого привычного овоща, яйца, манка — и удивительное блюдо на столе. Бюджетные, вкусные и сытные биточки придутся по вкусу всей семье. А рецептом делятся "Бабусині рецепти".

Как приготовить луковые котлеты

Ингредиенты:

3 луковицы (500 г);

2 яйца;

3 ст. л. манной крупы;

2 зубчика чеснока;

соль и перец по вкусу;

подсолнечное масло для жарки;

400 мл томатного соуса;

соевый соус — 1 ложка по желанию.

Способ приготовления:

Лук и чеснок чистим. Лук нарезаем мелкими кубиками, чеснок измельчаем. Подготовленные ингредиенты отправляем в большую миску Туда же добавляем куриные яйца, манную крупу, измельченный чеснок и по желанию соевый соус. Все солим, перчим, тщательно перемешиваем и оставляем "отдохнуть" на 10-15 минут, чтобы манка набухла. Через указанное время из луковой массы мокрыми руками формируем котлеты. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом, выкладываем котлеты и обжариваем их с обеих сторон до золотистого цвета.

Готовые котлеты подаем с домашней чиабаттой. Также биточки можно подать с рисом, пюре или макаронами.