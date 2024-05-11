Очень сытно - и без грамма мяса: шикарные котлетки накормят всю семью

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Бюджетный рецепт любимого блюда
Бюджетный рецепт любимого блюда. Фото babusyni-retsepty

Близкие будут угадывать, из чего биточки

Многие не могут представить ужин и даже праздничный стол без сытных и сочных мясных котлет. А что делать, если биточков захотелось, а фарша дома не оказалось?

В этом случае можно приготовить потрясающие котлеты из… обычного лука. Всего полкило этого привычного овоща, яйца, манка — и удивительное блюдо на столе. Бюджетные, вкусные и сытные биточки придутся по вкусу всей семье. А рецептом делятся "Бабусині рецепти".

Как приготовить луковые котлеты

Ингредиенты:

  • 3 луковицы (500 г);
  • 2 яйца;
  • 3 ст. л. манной крупы;
  • 2 зубчика чеснока;
  • соль и перец по вкусу;
  • подсолнечное масло для жарки;
  • 400 мл томатного соуса;
  • соевый соус — 1 ложка по желанию.

Способ приготовления:

  1. Лук и чеснок чистим. Лук нарезаем мелкими кубиками, чеснок измельчаем. Подготовленные ингредиенты отправляем в большую миску
  2. Туда же добавляем куриные яйца, манную крупу, измельченный чеснок и по желанию соевый соус. Все солим, перчим, тщательно перемешиваем и оставляем "отдохнуть" на 10-15 минут, чтобы манка набухла.
  3. Через указанное время из луковой массы мокрыми руками формируем котлеты.
  4. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом, выкладываем котлеты и обжариваем их с обеих сторон до золотистого цвета.

Готовые котлеты подаем с домашней чиабаттой. Также биточки можно подать с рисом, пюре или макаронами.

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