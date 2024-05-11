Лучший весенний перекус из веточки укропа: эта намазка будет в холодильнике всегда
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Из привычного укропа получается отличный перекус
Хочется, чтобы быстрый перекус был также сытным, питательным и полезным. А что может быть лучше, чем разнообразные намазки? Только намазки с зеленью.
Такая намазка по рецепту Shuba актуальна, когда на рынках и в магазинах появляется укроп. Смешайте его с творогом и чесноком, намажьте на хлеб — и сытные бутерброды готовы. Такой перекус способен не только утолить голод, Но и поднять настроение. Вы приготовите такую намазку всего за десять минут, а наслаждаться ею можно до 3 суток!
Как приготовить творожную намазку с укропом и чесночком
Ингредиенты на 1 порцию:
- сыр кисломолочный — 250 г;
- укроп, веточка — 50 г;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- сметана — 4 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Укроп тщательно моем и сушим с помощью бумажных полотенец. Нарезаем зелень, но не очень мелко.
- Чеснок чистим и измельчаем.
- В чашу блендера отправляем подготовленный укроп и чеснок. Добавляем творог и соль по вкусу. Все взбиваем до получения однородной массы.
- Если нет блендера, необходимые ингредиенты следует смешать в миске и размешать с помощью вилки.
Готовую намазку подаем с домашним хлебом. Это то, что нужно весной для сытного перекуса.