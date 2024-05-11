Лучший весенний перекус из веточки укропа: эта намазка будет в холодильнике всегда

Из привычного укропа получается отличный перекус

Хочется, чтобы быстрый перекус был также сытным, питательным и полезным. А что может быть лучше, чем разнообразные намазки? Только намазки с зеленью.

Такая намазка по рецепту Shuba актуальна, когда на рынках и в магазинах появляется укроп. Смешайте его с творогом и чесноком, намажьте на хлеб — и сытные бутерброды готовы. Такой перекус способен не только утолить голод, Но и поднять настроение. Вы приготовите такую намазку всего за десять минут, а наслаждаться ею можно до 3 суток!

Как приготовить творожную намазку с укропом и чесночком

Ингредиенты на 1 порцию:

сыр кисломолочный — 250 г;

укроп, веточка — 50 г;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

сметана — 4 ст. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Укроп тщательно моем и сушим с помощью бумажных полотенец. Нарезаем зелень, но не очень мелко. Чеснок чистим и измельчаем. В чашу блендера отправляем подготовленный укроп и чеснок. Добавляем творог и соль по вкусу. Все взбиваем до получения однородной массы. Если нет блендера, необходимые ингредиенты следует смешать в миске и размешать с помощью вилки.

Готовую намазку подаем с домашним хлебом. Это то, что нужно весной для сытного перекуса.