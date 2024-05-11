Весна на тарелке: этот супчик разгрузит после пасхальных праздников

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Легкий суп с капустой
Легкий суп с капустой. Фото shuba.life

За этот рецепт поблагодарит и талия, и желудок

После сытной, ароматной буженины с домашней пышной паской очень хочется чего-то легкого. Именно поэтому мы делимся с вами рецептом диетического супчика.

Это первое блюдо по рецепту Shuba простое в приготовлении, легкое, витаминное и очень полезное — оно вам точно пригодится после пасхальных праздников. Если же захочется как-то загустить блюдо, то можно сделать это с помощью манной крупы или кускуса.

Как приготовить овощной суп с капустой без картофеля

Ингредиенты на 5 порций:

  • капуста белокочанная — 0.5 шт.;
  • перец желтый — 1 шт.;
  • лук желтый репчатый — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • сельдерей, стебель — 1 шт.;
  • томаты — 1 шт.;
  • вода — 2 л;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Лук нарезаем перьями, помидоры бланшируем и чистим от кожуры, половину капусты мелко шинкуем.
  2. Измельчаем стебель сельдерея, красный и желтый перец нарезаем маленькими кубиками, а морковь натираем на большой терке.
  3. В кастрюлю с кипящей водой отправляем капусту. Даем закипеть, добавляем остальные овощи. Все солим, перчим по вкусу и варим до мягкости овощей.

Снимаем суп с огня, добавляем мелко нарезанную петрушку. Подаем с домашним хлебом.

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