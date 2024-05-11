Весна на тарелке: этот супчик разгрузит после пасхальных праздников
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За этот рецепт поблагодарит и талия, и желудок
После сытной, ароматной буженины с домашней пышной паской очень хочется чего-то легкого. Именно поэтому мы делимся с вами рецептом диетического супчика.
Это первое блюдо по рецепту Shuba простое в приготовлении, легкое, витаминное и очень полезное — оно вам точно пригодится после пасхальных праздников. Если же захочется как-то загустить блюдо, то можно сделать это с помощью манной крупы или кускуса.
Как приготовить овощной суп с капустой без картофеля
Ингредиенты на 5 порций:
- капуста белокочанная — 0.5 шт.;
- перец желтый — 1 шт.;
- лук желтый репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- сельдерей, стебель — 1 шт.;
- томаты — 1 шт.;
- вода — 2 л;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Лук нарезаем перьями, помидоры бланшируем и чистим от кожуры, половину капусты мелко шинкуем.
- Измельчаем стебель сельдерея, красный и желтый перец нарезаем маленькими кубиками, а морковь натираем на большой терке.
- В кастрюлю с кипящей водой отправляем капусту. Даем закипеть, добавляем остальные овощи. Все солим, перчим по вкусу и варим до мягкости овощей.
Снимаем суп с огня, добавляем мелко нарезанную петрушку. Подаем с домашним хлебом.