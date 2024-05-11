Весна на тарелке: этот супчик разгрузит после пасхальных праздников

За этот рецепт поблагодарит и талия, и желудок

После сытной, ароматной буженины с домашней пышной паской очень хочется чего-то легкого. Именно поэтому мы делимся с вами рецептом диетического супчика.

Это первое блюдо по рецепту Shuba простое в приготовлении, легкое, витаминное и очень полезное — оно вам точно пригодится после пасхальных праздников. Если же захочется как-то загустить блюдо, то можно сделать это с помощью манной крупы или кускуса.

Как приготовить овощной суп с капустой без картофеля

Ингредиенты на 5 порций:

капуста белокочанная — 0.5 шт.;

перец желтый — 1 шт.;

лук желтый репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

сельдерей, стебель — 1 шт.;

томаты — 1 шт.;

вода — 2 л;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Лук нарезаем перьями, помидоры бланшируем и чистим от кожуры, половину капусты мелко шинкуем. Измельчаем стебель сельдерея, красный и желтый перец нарезаем маленькими кубиками, а морковь натираем на большой терке. В кастрюлю с кипящей водой отправляем капусту. Даем закипеть, добавляем остальные овощи. Все солим, перчим по вкусу и варим до мягкости овощей.

Снимаем суп с огня, добавляем мелко нарезанную петрушку. Подаем с домашним хлебом.