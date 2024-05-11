Так яйца вы еще не фаршировали: для такого рецепта вам понадобится необычный продукт (фото)
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Отличный способ доесть пасхальные яйца
Фаршированные яйца – удивительно простая закуска, для приготовления которой совсем не нужно специальных навыков. Для этого блюда вам понадобятся только оставшиеся после Пасхи крашанки. Из вареных яиц вы приготовите отличную закуску к празднику или для перекуса.
Многим кажется, что это простое блюдо и удивить им невозможно. Однако для своих читателей "Телеграф" в книге "Украинские народные блюда" нашел необычный рецепт. Стоит только нафаршировать яйца грибами — и это блюдо станет любимым у всех. В рецепте мы рассказываем весь процесс подготовки — от варки яиц до подачи на стол. Однако если у вас есть вареные крашанки, процесс займет намного меньше времени.
Как приготовить фаршированные яйца с грибами
Ингредиенты:
- куриные яйца — 10 шт.;
- грибы — 100 г;
- сметана — 50 г;
- соль, сахар — по вкусу;
- зелень петрушки.
Способ приготовления:
- Куриные яйца отвариваем, даем остыть и чистим от скорлупы. Разрезаем их пополам вдоль и достаем желтки.
- Грибы тщательно моем, отвариваем и даем остыть. Нарезаем и смешиваем с куриными желтками. Добавляем соль, сметану, сахар и тщательно перемешиваем.
- Приготовленной начинкой наполняем яичные желтки, украшаем зеленью петрушки и подаем к столу.
Если даже после этого рецепта у вас остались крашанки, приготовьте из них мясной салат с яйцами и сухариками. Это блюдо понравится и взрослым, и детям.