Так яйца вы еще не фаршировали: для такого рецепта вам понадобится необычный продукт (фото)

Отличный способ доесть пасхальные яйца

Фаршированные яйца – удивительно простая закуска, для приготовления которой совсем не нужно специальных навыков. Для этого блюда вам понадобятся только оставшиеся после Пасхи крашанки. Из вареных яиц вы приготовите отличную закуску к празднику или для перекуса.

Многим кажется, что это простое блюдо и удивить им невозможно. Однако для своих читателей "Телеграф" в книге "Украинские народные блюда" нашел необычный рецепт. Стоит только нафаршировать яйца грибами — и это блюдо станет любимым у всех. В рецепте мы рассказываем весь процесс подготовки — от варки яиц до подачи на стол. Однако если у вас есть вареные крашанки, процесс займет намного меньше времени.

Как приготовить фаршированные яйца с грибами

Ингредиенты:

куриные яйца — 10 шт.;

грибы — 100 г;

сметана — 50 г;

соль, сахар — по вкусу;

зелень петрушки.

Способ приготовления:

Куриные яйца отвариваем, даем остыть и чистим от скорлупы. Разрезаем их пополам вдоль и достаем желтки. Грибы тщательно моем, отвариваем и даем остыть. Нарезаем и смешиваем с куриными желтками. Добавляем соль, сметану, сахар и тщательно перемешиваем. Приготовленной начинкой наполняем яичные желтки, украшаем зеленью петрушки и подаем к столу.

Фото: Телеграф

Если даже после этого рецепта у вас остались крашанки, приготовьте из них мясной салат с яйцами и сухариками. Это блюдо понравится и взрослым, и детям.