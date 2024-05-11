Пирог получится нежным и воздушным: никто не догадается, из чего он

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Вкусный десерт из черствой паски
Вкусный десерт из черствой паски. Фото babusyni-retsepty

Ни один кусочек паски не полетит в мусорку

Кулинары перед Пасхой старались напечь много разнообразных пасок, чтобы побаловать близких. Осталась выпечка? Мы знаем, что с ней сделать.

Вместе со Smachno предлагаем приготовить из черствой паски нежный и воздушный пирог. Попробовав, близкие не догадаются, в чем хитрость, и будут просить такую выпечку снова и снова.

Как приготовить воздушный пирог из черствой паски

Ингредиенты:

  • черствая паска – 350 г;
  • молоко – 200 мл;
  • сахар – 100-150 г;
  • куриные яйца – 5 шт.;
  • сливочное масло – 60 г;
  • сметана – 100 г;
  • грецкие орехи – 80 г;
  • шоколад – 80 г;
  • панировочные сухари.

Способ приготовления:

  1. Черствую паску нарезаем небольшими кусочками и замачиваем в холодном молоке.
  2. Отдельно растапливаем сливочное масло, даем ему немного остыть и небольшим количеством смазываем форму. Сверху присыпаем ее панировочными сухарями.
  3. Добела растираем яичные желтки с сахаром. В полученную массу добавляем оставшееся растопленное сливочное масло и сметану. Все тщательно перемешиваем.
  4. В отдельной посуде взбиваем белки с щепоткой соли в крутую пену.
  5. Размягченный кулич заливаем желтками, хорошо перемешиваем и взбиваем миксером, чтобы избавиться от больших кусочков.
  6. В массу аккуратно вмешиваем куриные белки, добавляем измельченные грецкие орехи и шоколад.
  7. Полученным тестом выкладываем в форму для запекания и отправляем в разогретую до 200 градусов до образования румяной корочки.

Готовый пирог остужаем, вынимаем из формы и посыпаем сахарной пудрой. Подаем его с любимым напитком.

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