Пирог получится нежным и воздушным: никто не догадается, из чего он
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Ни один кусочек паски не полетит в мусорку
Кулинары перед Пасхой старались напечь много разнообразных пасок, чтобы побаловать близких. Осталась выпечка? Мы знаем, что с ней сделать.
Вместе со Smachno предлагаем приготовить из черствой паски нежный и воздушный пирог. Попробовав, близкие не догадаются, в чем хитрость, и будут просить такую выпечку снова и снова.
Как приготовить воздушный пирог из черствой паски
Ингредиенты:
- черствая паска – 350 г;
- молоко – 200 мл;
- сахар – 100-150 г;
- куриные яйца – 5 шт.;
- сливочное масло – 60 г;
- сметана – 100 г;
- грецкие орехи – 80 г;
- шоколад – 80 г;
- панировочные сухари.
Способ приготовления:
- Черствую паску нарезаем небольшими кусочками и замачиваем в холодном молоке.
- Отдельно растапливаем сливочное масло, даем ему немного остыть и небольшим количеством смазываем форму. Сверху присыпаем ее панировочными сухарями.
- Добела растираем яичные желтки с сахаром. В полученную массу добавляем оставшееся растопленное сливочное масло и сметану. Все тщательно перемешиваем.
- В отдельной посуде взбиваем белки с щепоткой соли в крутую пену.
- Размягченный кулич заливаем желтками, хорошо перемешиваем и взбиваем миксером, чтобы избавиться от больших кусочков.
- В массу аккуратно вмешиваем куриные белки, добавляем измельченные грецкие орехи и шоколад.
- Полученным тестом выкладываем в форму для запекания и отправляем в разогретую до 200 градусов до образования румяной корочки.
Готовый пирог остужаем, вынимаем из формы и посыпаем сахарной пудрой. Подаем его с любимым напитком.