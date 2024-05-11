Пирог получится нежным и воздушным: никто не догадается, из чего он

Ни один кусочек паски не полетит в мусорку

Кулинары перед Пасхой старались напечь много разнообразных пасок, чтобы побаловать близких. Осталась выпечка? Мы знаем, что с ней сделать.

Вместе со Smachno предлагаем приготовить из черствой паски нежный и воздушный пирог. Попробовав, близкие не догадаются, в чем хитрость, и будут просить такую выпечку снова и снова.

Как приготовить воздушный пирог из черствой паски

Ингредиенты:

черствая паска – 350 г;

молоко – 200 мл;

сахар – 100-150 г;

куриные яйца – 5 шт.;

сливочное масло – 60 г;

сметана – 100 г;

грецкие орехи – 80 г;

шоколад – 80 г;

панировочные сухари.

Способ приготовления:

Черствую паску нарезаем небольшими кусочками и замачиваем в холодном молоке. Отдельно растапливаем сливочное масло, даем ему немного остыть и небольшим количеством смазываем форму. Сверху присыпаем ее панировочными сухарями. Добела растираем яичные желтки с сахаром. В полученную массу добавляем оставшееся растопленное сливочное масло и сметану. Все тщательно перемешиваем. В отдельной посуде взбиваем белки с щепоткой соли в крутую пену. Размягченный кулич заливаем желтками, хорошо перемешиваем и взбиваем миксером, чтобы избавиться от больших кусочков. В массу аккуратно вмешиваем куриные белки, добавляем измельченные грецкие орехи и шоколад. Полученным тестом выкладываем в форму для запекания и отправляем в разогретую до 200 градусов до образования румяной корочки.

Готовый пирог остужаем, вынимаем из формы и посыпаем сахарной пудрой. Подаем его с любимым напитком.