Придете с магазина с идеальными помидорами: вот как их правильно выбирать

При покупке оценивайте несколько факторов

Безусловно, помидоры продаются в магазинах круглый год. Это важный продукт — с ним можно приготовить немалое количество вкусных блюд.

С приближением сезона хочется чаще лакомиться этими овощами. Однако есть риск выбрать безвкусные овощи, из которых не захочется ничего готовить. Как выбрать вкусные помидоры и не потратить деньги зря, рассказывает Ukr.Media.

Как выбрать вкусные помидоры

Для начала нужно потрогать помидор — он должен быть упругим, но не жестким и не слишком мягким. Если овощ легко продавить, скорее всего, он уже перезрел. Если же томат на ощупь похож больше на яблоко — он еще не созрел.

Также стоит внимательно осмотреть место соединения плода и веточки. Оно не должно резко отличаться по цвету от остальной кожуры. Если разница есть — вероятно, помидор созревал после того, как его сорвали.

Необходимо также осмотреть внешний вид помидора. Кожица у него должна быть гладкой и блестящей, без морщин, складок и пятен.

Можно попросить продавца разрезать один томат. Внутри он должен быть без белых жестких прожилок и пустот.

Хорошие зрелые томаты достаточно тяжелые, поэтому при выборе всегда нужно сравнивать вес томатов. Также стоить понюхать помидоры — если вы почувствовали кислый аромат или запах гнили, лучше оставьте такие томаты на прилавке.

Выбрали помидоры? Тогда рекомендуем приготовить из них потрясающую закуску к шашлыку.