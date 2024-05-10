Три привычки, истощающие батарею телефона: проверьте себя

Если решить сразу три проблемы – будет проще сэкономить заряд

Некоторые популярные программы могут быть "прожорливыми" и сильно истощать батарею. Однако иногда заряд исчезает как сам по себе.

Портал Cnet выделил популярные привычки пользователей смартфонов, которые приводят к незаметным, но ощутимым потерям заряда батареи. Сменив их, вы сможете пользоваться телефоном дольше.

Функции оптимизации батареи не используются

Многие телефоны имеют режимы оптимизации батареи, которые могут значительно продлить срок службы батарейки, ограничивая фоновую активность и визуальные эффекты. Следует включить эти режимы, особенно параметр максимальной экономии заряда, когда аккумулятор разряжается.

Слишком высока яркость

Максимальная яркость экрана приведет к быстрому разряду аккумулятора. Отрегулируйте яркость до комфортного уровня – примерно 30-50% обычно достаточно в помещении. Также можно использовать функцию подстройки яркости экрана для освещения вокруг.

Слишком много программ работает в фоновом режиме

Приложения, работающие в фоновом режиме, могут потреблять ресурсы и заряд аккумулятора. Периодически проверяйте, какие программы запущены, и принудительно останавливайте или удаляйте ненужные программы, которые вы не используете.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как зарядить смартфон, если электроэнергии нет. Кроме пауэрбанка и ноутбука есть другие способы зарядки.