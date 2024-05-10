Чтобы собрать урожай огурцов: какие 5 распространенных ошибок совершают огородники

Есть секреты даже в правильном сборе урожая

Кроме слежения за лунным календарем посадки овощей, огородникам следует учитывать и температуру. Огурцы нужно начинать сажать, когда почва прогреется не менее 15°C.

Однако можно совершить еще больше ошибок, кроме слишком ранней высадки. "Телеграф" избрал самые распространенные.

Неправильный интервал

Огурцы требуют достаточного места для своего роста. Посадка их слишком близко друг к другу может привести к плохой циркуляции воздуха и заболеваниям растений. Следует выдержать 30-60 см между растениями в рядах, расположенных на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

Недостаточное или чрезмерное внесение удобрений

Огурцы нуждаются в богатом питательными веществами почвы. Недостаточное внесение удобрений может привести к плохому урожаю плодов. Однако чрезмерное внесение удобрений, особенно с высоким содержанием азота, может привести к чрезмерному росту листьев за счет плодов.

Забыть о прополке

Сорняки могут забирать у огурцов воду, питательные вещества и пространство, задерживая рост. Следите за прополкой, особенно когда растения молодые.

Игнорирование вредителей и болезней

Огуречные жуки, мучнистая роса и другие вредители и болезни могут быстро уничтожить растения, если их не контролировать. Регулярно следите за растениями и немедленно решайте проблемы.

Неправильная уборка урожая

Срыв или скручивание огурцов из лозы может повредить растения. Вместо этого используйте секатор или ножницы, чтобы срезать плодоножку на несколько сантиметров над плодом.

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